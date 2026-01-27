La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca informó que, del viernes 23 al domingo 25 de enero de 2026, se desplegaron operativos de seguridad que derivaron en la detención de 20 personas, así como en el aseguramiento de vehículos, armas, droga y combustible de procedencia ilícita en distintos puntos de Tabasco.

Como parte de estas acciones, también se realizaron revisiones en centros penitenciarios de la entidad, donde fueron decomisados diversos objetos de riesgo, entre ellos espejos rotos, tijeras con punta, una segueta, dos varillas y tres armas hechizas.

FIRT Olmeca refuerza operativos con aseguramientos y vigilancia permanente en Tabasco

Las instituciones que integran la FIRT Olmeca detallaron que, además de las detenciones, se logró el aseguramiento de siete armas de fuego, siete cargadores y 83 cartuchos útiles, así como otros decomisos relevantes, entre los que destacan:

4 mil 500 litros de hidrocarburo

654 dosis de diversas drogas

Dos vehículos y tres motocicletas

Un tractocamión con 168 tramos de tubería

En coordinación con autoridades administrativas, durante el mismo periodo fueron clausurados cinco establecimientos que operaban fuera de la norma en el municipio de Centro.

Operativos de la FIRT Olmeca dejan detenidos y decomisos en Tabasco. (cortesía)

De manera paralela, la FIRT Olmeca mantiene vigilancia permanente a través de patrullamientos, bases de operaciones y puntos de inspección en comunidades de los 17 municipios de Tabasco, como parte de la estrategia para la construcción de la paz.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México reportó que, como parte de estas labores, se recorrieron 11 mil 852 kilómetros, se inspeccionaron 582 personas y se brindaron 109 apoyos a la ciudadanía en el municipio de Centro.