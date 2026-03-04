La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca de Tabasco detuvo a dos mujeres que presuntamente pertenecían a La Barredora, grupo delictivo vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las detenidas son:

Ana Luisa N, de 47 años

Ana Karen N, de 27 años

La detención se realizó en el marco de cinco cateos en predios cercanos a Jalapa, Tabasco.

Las detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Tabasco a fin de definir su situación jurídica.

Decomisan armas, drogas y 34 vehículos a La Barredora en Tabasco

Los inmuebles quedaron bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. También decomisaron un arsenal y estupefacientes.

Entre lo decomisado se encuentran cartuchos calibre 9 mm, una caja de cartón con diversos accesorios para el consumo de narcóticos, así como 34 vehículos.

Entre las armas decomisadas hay:

Pistola Taurus calibre .22

Revolver calibre .22

2 detenidas ligadas a La Barredora

Las dos mujeres están presuntamente relacionadas con otros liderazgos de La Barredora como:

Monster

Mayo

Lic. Tomas

En los operativos también participaron la Secretaría de las Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de las autoridades de Tabasco.