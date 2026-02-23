La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con las instituciones que integran la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, mantiene acciones permanentes de seguridad en el estado de Tabasco.

El objetivo de esta estrategia es salvaguardar la integridad de la población y preservar el orden público, mediante un trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales.

Tabasco refuerza vigilancia permanente y llama a evitar desinformación

Como parte de la estrategia interinstitucional, se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).

Las autoridades realizan:

Recorridos de vigilancia

Presencia preventiva

Acciones disuasivas

Estas labores se desarrollan en puntos estratégicos, zonas urbanas y rurales, así como en vías de comunicación, reforzando la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pudiera representar riesgo para la tranquilidad ciudadana.

Asimismo, se mantiene monitoreo permanente en las distintas regiones de la entidad, incluidos municipios limítrofes con otros estados y con Centroamérica.

FIRT Olmeca mantiene operativos estratégicos para reforzar la seguridad en Tabasco (Cortesía)

Las autoridades exhortaron a la población a no compartir información que no provenga de fuentes oficiales, ya que puede generar confusión o alarma innecesaria.

Hasta el momento, no se reportan hechos violentos en la entidad. Por ello, se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a la información emitida a través de canales institucionales.

Finalmente, la SSPC llamó a colaborar con reportes oportunos al 9-1-1 para emergencias y al 089 para denuncia anónima, destacando que la participación ciudadana es fundamental para consolidar entornos seguros.