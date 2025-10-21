Gracias a la estrategia de Cero Impunidad, impulsada por el gobernador Javier May, para restablecer la paz en Tabasco, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca aseguró una camioneta con más de 608 kilogramos de marihuana.

Durante el operativo se realizó la detención de un hombre y se le decomisó armamento y equipo táctico.

Tabasco da un paso en materia de seguridad

Este operativo se suma a la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Javier May en coordinación con la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ha logrado la detención de 29 personas y el aseguramiento de 32 mil dosis de droga durante el fin de semana pasado.

El operativo se llevó a cabo en la zona conurbada de Nacajuca, donde fuerzas federales y estatales dieron seguimiento a una camioneta de carga, la cual era tripulada por Elías “N”.

Javier May impulsa la estrategia de Cero Impunidad para restablecer la seguridad en el estado (Cortesía)

Al momento de la detención, al hombre se le aseguraron armas de fuego, un cargador, siete cartuchos útiles y chalecos tácticos.

Elías “N” y lo asegurado fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público para continuar con las investigaciones por delitos contra la Ley General de Salud y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por otra parte, en un otro reporte se informó de más resultados positivos en estos operativos:

12 personas detenidas

Cinco vehículos asegurados

163 dosis de marihuana

55 dosis de cristal

3 armas de fuego

3 cargadores

72 cartuchos

Celulares

Equipamiento táctico

Estos resultados son gracias al reforzamiento de la seguridad que se ha dado en Tabasco, con el objetivo de mantener a la baja la incidencia delictiva y mejorar la calidad de vida de las y los tabasqueños.