Después de un año de su desaparición, encontraron los restos identificados de dos hermanos originarios de Querétaro en Sinaloa: se trata de Santiago Sánchez Rodríguez y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, localizados en las fosas clandestinas de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia.

El colectivo Por las Voces Sin Justicia confirmó que ambos hermanos procedentes de Querétaro permanecían desaparecidos desde abril de 2025, cuando viajaron a Mazatlán junto con José Isaías García Rosey, cuyo cuerpo fue encontrado e identificado una semana antes en la misma zona.

Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez de Querétaro, son encontrados en fosas de Sinaloa

Fosas de El Verde, Sinaloa revelan la desaparición de tres jóvenes queretanos

Los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez fueron hallados sin vida en una fosa clandestina en El Verde, Concordia, Sinaloa, ambos desaparecieron el 7 de abril de 2025 junto con su amigo José Isaías García Rosey, cuyos restos fueron identificados antes.

Los tres turistas eran originarios de San Juan del Río, Querétaro, y habían sido reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familias durante un viaje por el sur de Sinaloa. Las labores de búsqueda realizadas por colectivos y autoridades permitieron la localización de los restos en diversas fosas clandestinas ubicadas en Concordia.

El caso ha generado consternación tanto en Querétaro como en Sinaloa, donde organizaciones civiles insisten en la necesidad de fortalecer las investigaciones sobre desapariciones y garantizar justicia para las familias afectadas.

La localización de Santiago y Carlos Enrique en las fosas clandestinas encontradas en Sinaloa, pone fin a más de un año de incertidumbre para sus seres queridos tras más de 14 meses desaparecidos.