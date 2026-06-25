Francisco Javier Ibarra Rodríguez, piloto y abogado que se encontraba desaparecido en Sinaloa desde el 16 de junio, fue localizado con vida este jueves 25 de junio.

Luego de permanecer nueve díaz desaparecido, el hombre fue localizado en el municipio de Ahome, Sinaloa.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó a medios locales en Sinaloa que el piloto se encuentra sano y salvo, luego de que su caso se hiciera viral en redes sociales.

Francisco Javier Ibarra Rodríguez reaparece tras marchas y caso viral

Ana Paola Ibarra, hija de Francisco Javier Ibarra Rodríguez, publicó un video con los datos de búsqueda de su papá, mismo que se hizo viral en redes sociales.

También en diversas manifestaciones, familiares informaron que el abogado desapareció el 16 de junio tras salir de su domicilio en Los Mochis, Sinaloa.

Una vez localizado, se desactivaron las acciones y fichas de búsqueda que lo describían como un hombre de 56 años de edad, de tez morena y cabello negro y lacio.

Silencio ante aparición de Francisco Javier Ibarra Rodríguez; aseguran que está bien

Se desconocen más detalles sobre la aparición de Francisco Javier Ibarra Rodríguez, si fue un secuestro o una desaparición en otras circunstancias, si fue liberado o escapó y más datos.

También se desconoce si ha sido sometido a revisiones médicas u otro tipo de estudios, de la misma manera si ha emitido alguna declaración ante autoridades.