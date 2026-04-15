Con el objetivo de promover la empatía y la conciencia sobre el autismo, el municipio de Escobedo, en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo un evento en el Día del Autismo, donde se reafirmó el compromiso de la 4T Norteña con las infancias y la inclusión.

El evento por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se realizó de la mano de la asociación Piecitas del Corazón, donde la presidenta del DIF Escobedo, Yesi de Mijes, destacó que el municipio está ejecutando acciones que fortalezcan la comunidad y valores como la solidaridad.

Escobedo promueve inclusión en el Día Mundial del Autismo

La funcionaria señaló que este tipo de eventos son la prueba de cómo el amor se puede transformar en acciones. Además, subrayó que estas estrategias se alinean a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar una sociedad más justa, incluyente y con bienestar.

DIF Escobedo impulsa apoyo a familias de niñas y niños con autismo (cortesía)

En la jornada, la asociación Piecitas de Corazón fue parte fundamental para convertir el evento en un espacio de convivencia y conciencia social para promover la inclusión de niñas y niños con autismo en Nuevo León.

Por otra parte, se realizó un homenaje a Paco Silva, líder de la Tropa Colombiana, quien impulsó esta causa. Asimismo, el evento contó con la participación de Leandro Ríos “El Penco”, Desafina2, Apassionados y la Banda La Reyna de Monterrey.

DIF Escobedo impulsa apoyo a familias de niñas y niños con autismo (cortesía)

Con esta colecta, el gobierno de Escobedo reafirma su compromiso por impulsar acciones que fortalezcan la inclusión y el tejido social, para garantizar una sociedad más justa y digna para todas y todos.