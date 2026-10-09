Por primera vez, la ópera Tosca, una de las obras maestras de Giacomo Puccini, se presentará en Toluca con más de 120 artistas en escena, entre músicos de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), cantantes, coros y equipo de producción.

El Gobierno municipal, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, impulsa esta producción como parte de su estrategia para ampliar el acceso a espectáculos culturales y fortalecer la presencia de Toluca como capital cultural.

La puesta en escena tendrá dos funciones en el Teatro Morelos: el sábado 10 de octubre a las 19:00 horas y el domingo 11 de octubre a las 17:00 horas.

ópera Tosca se presentará por primera vez en Toluca el 10 y 11 de octubre (cortesía )

El director de la OFiT, Gerardo Urbán y Fernández, destacó que la puesta en escena representa un esfuerzo conjunto para acercar la ópera al público. Aunque la obra se interpreta en italiano, contará con subtítulos para facilitar su comprensión.

En la producción participan músicos de la orquesta municipal, solistas y agrupaciones corales como el Coro Juvenil de Toluca, Coral Harmonnía y la Schola Ópera Cantorum de la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca.

ópera Tosca se presentará por primera vez en Toluca el 10 y 11 de octubre (cortesía )

La presentación forma parte de una tradición operística que suma una década y que comenzó con Nabucco, seguida de títulos como Carmen, El barbero de Sevilla, Turandot y Madama Butterfly.

El productor de CulturArte, Paco Mejía, informó que el elenco está encabezado por Dhyana Arom, como Floria Tosca; Alejandro Luévanos, como Mario Cavaradossi, y Óscar Velázquez, como Scarpia. También participan Carlos Santos, Jorge Fajardo y Omán Hernández en papeles secundarios.

ópera Tosca se presentará por primera vez en Toluca el 10 y 11 de octubre (cortesía )

Boletos para Tosca en el Teatro Morelos

Los boletos tienen una cuota de recuperación desde 150 pesos y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Morelos y mediante los canales de venta de CulturArte.

La organización informó que hubo una promoción especial de 2x1 en planta baja hasta el viernes 9 de octubre, además de invitar al público a aprovechar las localidades disponibles. La producción está recomendada principalmente para adolescentes y adultos.

ópera Tosca se presentará por primera vez en Toluca el 10 y 11 de octubre (cortesía )

La ópera Tosca presenta una historia de amor, celos, intriga y poder ambientada en Roma. La trama sigue a Floria Tosca, una reconocida cantante, y a su pareja, Mario Cavaradossi, un pintor comprometido con sus ideales políticos, quienes quedan atrapados en los intereses del barón Scarpia.