El alcalde Ricardo Moreno celebró el 15º aniversario de la Ruta Recreativa de Toluca, espacio que cada fin de semana reúne a familias, deportistas y mascotas en el Paseo Colón.

Durante el festejo, el presidente municipal destacó que este espacio se ha convertido en parte de la vida de las familias toluqueñas y señaló como una de sus principales metas consolidar a Toluca como la ciudad con la red de protección y bienestar animal más grande del país.

Ricardo Moreno destaca Ruta Recreativa y acciones de bienestar animal en Toluca

El emblemático Paseo Colón recibió a cientos de familias desde las ocho de la mañana para celebrar 15 años de Toluca Recreativa, con actividades deportivas, recreativas y de convivencia para personas de todas las edades.

Acompañado por la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, Ricardo Moreno destacó que el paseo dominical representa un espacio ganado por la ciudadanía, al tiempo que llamó a mantener el trabajo conjunto entre autoridades y familias para ampliar los recorridos y fortalecer las acciones de protección de los animales de compañía.

El festejo incluyó rutinas de baile fitness, recorridos en bicicleta mediante el préstamo de unidades y dinámicas de integración en los módulos lúdicos infantiles del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDET).

Ricardo Moreno busca ampliar red de bienestar animal en Toluca (Cortesía )

El bienestar animal también tuvo un lugar destacado con el programa Regala un Paseo, que cumplió 7 años de brindar momentos de esparcimiento a perros adoptables del Centro de Control y Bienestar Animal (CCyBA).

Como parte de las actividades, médicos veterinarios realizaron cirugías de esterilización gratuitas, mientras que el Pabellón Holístico y el área de emprendedores ofrecieron espacios para el talento local y la promoción de la conciencia ambiental.

Ricardo Moreno celebró la trayectoria de la Ruta Recreativa y llamó a las familias de la capital mexiquense a continuar haciendo de este espacio un punto de encuentro para compartir más domingos.