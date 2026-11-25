Ubicada ochenta años después de la película original, Blade Runner 2099 de Prime Video tiene la difícil tarea de innovar en la saga con la pregunta “¿Qué ocurre cuando la creación se impone definitivamente a sus creadores?"

Luego de ver sus primeros dos capítulos, podemos decir que Blade Runner 2099 ofrece un viaje visualmente fascinante y temáticamente sugerente, aunque lastrado por desequilibrios narrativos.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Blade Runner 2099 logra una buena trama gracias a invertir la propuesta original Las protagonistas de Blade Runner 2099 logran una dupla fascinante Blade Runner 2099 no pierde la dimensión filosófica de la saga La producción de Blade Runner 2099 es de primer nivel Blade Runner 2099 falla un poco en partes de su narrativa y ritmo

Blade Runner 2099 logra una buena trama gracias a invertir la propuesta original

El mayor acierto de la serie radica en la audacia de su punto de partida, pues Blade Runner 2099 logra una buena trama gracias a invertir la propuesta original, donde los replicantes ahora son quienes dominan en la Tierra.

La serie nos muestra cómo ahora ellos son los que ejercen presión sobre los humanos, relegándolos a los estratos inferiores y a labores marginales.

Reinterpretando incluso los símbolos y la narrativa, pues los propios replicantes han asumido el título de “Blade Runners”, persiguiendo ahora a los humanos rebeldes y a las facciones disidentes.

Este giro argumental transforma las dinámicas de poder tradicionales y plantea un escenario donde el opresor histórico se convierte en la autoridad vigente.

Blade Runner 2099 (Prime Video)

Las protagonistas de Blade Runner 2099 logran una dupla fascinante

Otro punto a favor es que las protagonistas de Blade Runner 2099 logran una dupla fascinante, entregando una de las mejores combinaciones de los últimos años en series.

Michelle Yeoh interpreta a Olwen, una veterana Blade Runner replicante que enfrenta los últimos ocho días de su ciclo vital mientras rastrea a su antiguo compañero Marek.

Por su parte, Hunter Schafer da vida a Cora, una fugitiva humana obligada a suplantar la identidad de una replicante y alistarse como Blade Runner para salvar a su hermano Elias.

La química entre ambas intérpretes sostiene el relato; Yeoh aporta una contención estoica y una dignidad física impecable, mientras que Schafer transmite con intensidad la vulnerabilidad y la ferocidad de quien lucha por sobrevivir.

Blade Runner 2099 (Prime Video)

Blade Runner 2099 no pierde la dimensión filosófica de la saga

Fiel al legado de Philip K. Dick, autor que inspira todo este universo, Blade Runner 2099 no pierde la dimensión filosófica de la saga, haciendo preguntas puntuales sobre la experiencia humana en todo sentido.

La serie profundiza en las preguntas sobre la identidad, la brevedad de la vida y la obsolescencia en una era de dominio tecnológico.

Explora asimismo si el triunfo social de los replicantes les otorga una verdadera evolución existencial.

O si, por el contrario, permanecen atrapados en la búsqueda implacable del lema “más humano que el humano”, enfrentando temores de caducidad e insatisfacción interior.

Blade Runner 2099 (Prime Video)

La producción de Blade Runner 2099 es de primer nivel

Como suele ser en las series de Amazon Prime Video, la producción de Blade Runner 2099 es de primer nivel; con un nivel de detalle cercano al cinematográfico.

Los diseñadores de producción Chloe Arbiture y Paul Inglis, junto al director de fotografía Rob Hardy, construyen una Los Ángeles saturada por el sol y la luz, que coexiste con la arquitectura neón tradicional.

Las secuencias de acción destacan por su violencia visceral; no son elegantes coreografías, sino peleas crudas que presentan la dimensión más brutal de los personajes.

A su vez, la banda sonora de Leopold Ross aporta una textura sonora singular, combinando sintetizadores con ecos de saxofón que acentúan la naturaleza cyberpunk de la historia.

Blade Runner 2099 (Prime Video)

Blade Runner 2099 falla un poco en partes de su narrativa y ritmo

Lamentablemente, Blade Runner 2099 falla un poco en partes de su narrativa y ritmo, por lo menos en estos dos primeros episodios que pudimos ver.

Con episodios de casi una hora de duración, el relato incurre en pasajes pausados y reiteraciones atmosféricas que alargan innecesariamente el metraje.

Si bien al final de cada episodio se logra acelerar el ritmo y ofrecer momentos de gran intensidad, el desarrollo global sufre por una dispersión argumental que opaca el alcance de sus mejores ideas.

Básicamente, la obra busca contar mucho en cada capítulo, lo cual entorpece un poco la narrativa cuando se ve en su conjunto; algo que sucede mucho en las series actuales en general.

Blade Runner 2099 (Prime Video)

¿Vale la pena ver Blade Runner 2099 en Prime Video?

Blade Runner 2099 se posiciona como una adición valiosa y arriesgada al universo de la ciencia ficción televisiva, así como a una saga que parecía cerrada luego de sus dos iteraciones cinematográficas.

Al atreverse a invertir los roles de poder entre humanos y replicantes y respaldarse en las interpretaciones superlativas de Michelle Yeoh y Hunter Schafer, Blade Runner 2099 logra renovar la conversación filosófica de la franquicia.

Aunque su ritmo irregular y los desvíos narrativos de los primeros dos episodios le impiden alcanzar las películas, la producción consigue construir un mundo cautivador cuyas interrogantes sobre la condición humana permanecen.

Habrá que ver si esto se mantiene en el resto de la temporada, la cual tiene mucho potencial después de lo presenciado.