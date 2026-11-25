Tras un fin de semana de conciertos en el festival Corona Capital 2026 de la CDMX, se confirma el reembolso de saldo Digicash.

Ese saldo que ha quedado en tu pulsera para la compra de productos de consumo y merch oficial dentro del Corona Capital 2026.

La fecha de plazo para reembolsar saldo de Digicash del Corona Capital 2026 será a partir de este mismo miércoles 25 de noviembre hasta el miércoles 16 de diciembre de este año.

Corona Capital 2026 abre plazo para reembolsar saldo de Digicash (Corona Capital 2026)

Paso a paso para reembolsar saldo de Digicash del Corona Capital 2026

Será muy sencillo solicitar tu reembolso de saldo Digicash del Corona Capital 2026; para las precarga o recarga en línea este reembolso se realiza de forma automática

Mientras que para los que recargaron saldo Digicash directo en las cajas del Corona Capital 2026, solo tendrán que seguir el siguiente paso a paso:

Ingresa al portal oficial. Entra a la sección de Digicash en Corona Capital CDMX y selecciona el enlace de reembolsos.

Inicia sesión o crea tu cuenta con tu correo electrónico

Captura el código de tu pulsera. Esta se ubica impreso en la parte trasera de la pulsera

Registra tus datos bancarios con tu CLABE interbancaria de 18 dígitos

Verifica tu saldo disponible

Confirma y guarda tu comprobante

Tu saldo de rembolso se verá reflejado en un plazo de 15 días, tras la solicitud.