Oaxaca participará en la Jornada Nacional de Reforestación 2026 impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una estrategia que busca recuperar los ecosistemas, mejorar la calidad del aire, proteger el agua y fortalecer la conservación de la biodiversidad en todo el país.

El gobernador Salomón Jara Cruz anunció que la entidad se sumará a esta jornada el próximo 9 de agosto, durante un enlace remoto con la titular del Poder Ejecutivo Federal desde el vivero forestal del Bosque El Tequio, destacó que la reforestación forma parte de las políticas permanentes de su administración.

Salomón Jara fortalece la reforestación en Oaxaca con 45 viveros y 17 millones de plantas

El mandatario estatal señaló que la reforestación es una política pública permanente en Oaxaca, por lo que actualmente el estado cuenta con 45 viveros forestales, donde se producen 17 millones de plantas que han permitido reforestar cerca de 20 mil hectáreas.

Asimismo, informó que durante este año se tiene previsto reforestar más de 17 mil hectáreas con esos 17 millones de plantas, como parte de una estrategia que busca recuperar suelos, fortalecer la producción de árboles, contribuir a la seguridad alimentaria y mitigar los efectos del cambio climático.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la población a participar en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, ejidos, comunidades y personas voluntarias.

Durante La Mañanera también se informó que el 70% del territorio nacional cuenta con cobertura forestal, de la cual el 60% se localiza en terrenos ejidales y comunales, por lo que la participación social será fundamental para el éxito de la estrategia.

A nivel nacional, la jornada contempla reforestar 32 mil 184 hectáreas, mediante la siembra de 6.6 millones de plantas y la participación de más de 235 mil personas.