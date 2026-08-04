El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara dio a conocer los proyectos en infraestructura que se desarrollarán en los próximos 120 días en materia educativa, agua potable, caminos, vivienda y patrimonio cultural por poco más de 6 mil millones de pesos.

En las ocho regiones de Oaxaca se invertirán mil 746.2 millones de pesos para realizar 85 obras, por lo que el gobernador afirmó que su administración trabaja para transformar las comunidades de la entidad con acciones que generan bienestar.

Dentro de las acciones se encuentra la ampliación y creación de nuevos espacios en el Parque Primavera que benefician a más de 270 mil personas y representa una inversión de 188.3 millones de pesos.

También, el parque lineal Ciudad de los Deportes que beneficiará a más de 321 mil personas y en el que se invierten 189.9 millones, o el programa la Costa de Pie, en el que se destinan más de 61 millones de pesos en recuperación de espacios públicos y construcción de albergues.

Oaxaca impulsará obras en educación, agua, caminos y vivienda

En infraestructura educativa se realizarán 152 obras, con una inversión de 706 millones de pesos, lo que permitirá brindar espacios dignos para las alumnas y alumnos de la entidad.

Entre estas acciones se contemplan el inicio de 20 Telebachilleratos Comunitarios, así como 6 planteles de Bachillerato Nacional Margarita Meza.

En materia hídrica, se llevarán a cabo 19 obras y acciones como la atención a ríos, plantas de tratamiento, pozos entre otras, con mil 448.5 millones de pesos, para garantizar que este recurso vital llegue con mayor continuidad y a más familias oaxaqueñas.

En el rubro de caminos se implementarán 84 acciones, entre rehabilitación de concreto asfáltico y caminos artesanales, con 750 millones de pesos, con el fin de mejorar las vías de comunicación para brindar una movilidad segura y eficiente que permita traslados más ágiles.

En vivienda se realizarán 3 mil acciones, con 418 millones de pesos, para que más familias tengan un espacio digno y con certeza jurídica para vivir.

Sobre el patrimonio cultural, se plantea realizar 10 obras, con 208 millones de pesos, que permitirá restaurar y preservar la herencia que poseen las y los oaxaqueños.