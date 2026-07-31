El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sostuvo una reunión con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, para dialogar sobre las acciones encaminadas a fortalecer el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional.

De acuerdo con el mandatario estatal, el encuentro tuvo como propósito revisar la estrategia para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación desde Oaxaca.

Salomón Jara destaca acciones en defensa de la Soberanía Nacional

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, explicó que durante la reunión también se abordaron las acciones que se realizan en la entidad para respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía.

Entre ellas mencionó las Asambleas de Defensa de la Soberanía, desarrolladas en distintas regiones de Oaxaca para informar a la población sobre las acciones emprendidas por el Gobierno de México en este rubro.

Luisa María Alcalde reconoce el trabajo del Gobierno de Oaxaca

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reconoció el trabajo que, afirmó, realiza el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al frente de la administración estatal.

De acuerdo con la dirigencia nacional de Morena, estas acciones contribuyen a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el proyecto de la Cuarta Transformación y en las políticas impulsadas en la entidad.