Salomón Jara Cruz destacó que el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, que forma parte de Ciudad Salud-Ñuu Tata, marcará un antes y un después en la atención médica de Oaxaca y del sureste del país al ampliar la infraestructura hospitalaria y los servicios especializados para miles de derechohabientes.

Durante su conferencia semanal, el gobernador afirmó que este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal, por lo que agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del ISSSTE para concretar una inversión histórica en beneficio de la población.

Asimismo, reconoció la colaboración de las autoridades municipales, agrarias y de los habitantes de San Lorenzo Cacaotepec, quienes hicieron posible la adquisición del predio donde actualmente se construye el complejo hospitalario en la agencia Guadalupe Hidalgo.

Ciudad Salud Ñuu Tata transformará la atención médica en Oaxaca con inversión de 10 mil mdp. (cortesía )

ISSSTE fortalece la infraestructura de salud con nuevas unidades y un hospital de alta especialidad

Durante la conferencia se informó que el ISSSTE invierte más de 3 mil 653 millones de pesos en Oaxaca para la construcción, ampliación y rehabilitación de seis Unidades de Medicina Familiar, además de la edificación de 20 consultorios distribuidos en igual número de municipios.

En paralelo, el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE registra un avance del 62 por ciento y una inversión de 3 mil 500 millones de pesos.

El nuevo nosocomio duplicará la capacidad de atención del hospital actual con 11 edificios, 250 camas censables, cerca de 50 consultorios, 36 especialidades, un Centro Oncológico, servicios de medicina nuclear y radioterapia, en beneficio de 532 mil derechohabientes, además de población del sureste mexicano.

El Gobierno de Oaxaca también destacó el inicio de la construcción del Hospital General Regional del IMSS, encabezado este fin de semana por la presidenta Claudia Sheinbaum. La obra representa una inversión inicial de 2 mil 831 millones de pesos, monto que aumentará conforme avance el equipamiento del inmueble.

Con 530 camas, de las cuales 260 serán censables, el hospital incrementará la disponibilidad de atención de 0.6 a 1.07 camas por cada mil habitantes, dará servicio a 1 millón 382 mil derechohabientes, generará mil 766 empleos y se prevé que sea entregado en octubre de 2028.

Ciudad Salud Ñuu Tata transformará la atención médica en Oaxaca con inversión de 10 mil mdp. (cortesía )

Ciudad Salud-Ñuu Tata integrará hospitales del ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar

Como parte del desarrollo del complejo también se construirá el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar, que sustituirá al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso y ampliará la cobertura de atención especializada para personas sin seguridad social.

De acuerdo con las autoridades, este hospital beneficiará a 738 mil 789 personas que reciben atención mediante el modelo IMSS-Bienestar.

En conjunto, Ciudad Salud-Ñuu Tata, que se desarrolla en una superficie de 52 hectáreas, contará con más de mil 200 camas, de las cuales 638 serán censables y 648 no censables, además de 57 especialidades, 97 consultorios y 23 quirófanos.

El complejo incluirá un Centro Oncológico, unidades de hemodiálisis, diálisis, hemodinamia y trasplantes, con capacidad para atender a cerca de 4 millones de personas mediante una inversión estimada de 10 mil millones de pesos.