El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó la nueva Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”, una corporación especializada que reforzará la estrategia de seguridad en el estado.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario informó que su administración ha destinado una inversión histórica de mil 290 millones de pesos en equipamiento, capacitación y dignificación de los elementos policiales.

Afirmó que, de acuerdo con los indicadores referidos durante la conferencia, Oaxaca ocupa el quinto lugar entre los estados con mayor seguridad, aunque señaló que aún existen retos en la materia.

Fuerza Binnizá estará integrada por 100 elementos para reforzar la seguridad. (cortesía )

Vamos bien, estamos en la ruta correcta, somos el quinto estado más seguro del país; pero, aun así, no estoy satisfecho, tenemos grandes retos y no podemos confiarnos. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, señaló que solicitó al Gabinete de Seguridad, a las presidencias municipales del Istmo y a las autoridades correspondientes mejorar la coordinación, inteligencia y atención a las causas, así como obtener mejores resultados en materia de homicidio doloso y combate a la extorsión.

Quiero ver mejores resultados de aquí a diciembre y, quien no dé esos resultados, ya no habrá tarjeta amarilla, ahora será directa la tarjeta roja, no admitiremos pretextos, solo nuevos resultados. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reiteró que existe un compromiso con las familias de Oaxaca y afirmó que la presencia de las corporaciones de seguridad continuará y se fortalecerá. También señaló que los operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno continuarán con acciones dirigidas contra las estructuras operativas de grupos delictivos.

Fuerza Binnizá estará integrada por 100 elementos

La nueva Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá” estará conformada por 100 elementos policiacos: 50 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 50 de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Los integrantes contarán con adiestramiento especializado para cumplir con las misiones que les sean asignadas.

Entre las principales acciones de la nueva corporación se encuentran el reforzamiento del despliegue operativo en regiones con mayor incidencia, la reducción de delitos de alto impacto, la detención de objetivos prioritarios, intervenciones tácticas, rescate de rehenes y labores de recolección y obtención de información.

Fuerza Binnizá estará integrada por 100 elementos para reforzar la seguridad. (cortesía )

Binnizá contará con vehículos tácticos y equipo especializado

Para equipar a la nueva Fuerza Binnizá, el Gobierno de Oaxaca reportó una inversión total de 171 millones 98 mil 967.98 pesos. El equipo contempla cuatro vehículos tácticos nivel S Plus y dos vehículos tácticos nivel 86 Black Mamba QRV, además de seis piezas de equipo aeroespacial, 128 equipos de comunicación y telecomunicaciones, patrullas y motopatrullas.

El gobernador Salomón Jara Cruz señaló que el reforzamiento de las corporaciones forma parte de las acciones de seguridad que se mantendrán en Oaxaca para atender los delitos de mayor impacto.

Fuerza Binnizá estará integrada por 100 elementos para reforzar la seguridad. (cortesía )

La nueva Fuerza Binnizá se incorporará a los operativos coordinados en el estado, con funciones especializadas para fortalecer el despliegue y las capacidades de las instituciones de seguridad.