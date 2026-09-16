El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó el tradicional Grito de Independencia en la Plaza de la Constitución de Oaxaca de Juárez, ante miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que se reunieron para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Acompañado por la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, el mandatario estatal encabezó la ceremonia, en la que se desplegaron fuerzas de seguridad para generar confianza entre la ciudadanía.

Durante la celebración, Salomón Jara destacó que en diversas comunidades de Oaxaca las actividades patrias se desarrollaron en un clima de paz y tranquilidad, además de llamar a mantener la unidad para contribuir al desarrollo de la entidad y del país.

Salomón Jara encabeza Grito de Independencia ante miles en Oaxaca

Luego del tradicional Grito, la Señorita América 2026, Melissa Okzana Concha Anaya, acompañada por Michelle de León Hernández y Dania Michell Ambrosio Ramírez, entonó el Himno Nacional Mexicano ante las y los asistentes reunidos en el zócalo de Oaxaca.

La celebración concluyó con una demostración de juegos artificiales que iluminó el Centro Histórico y acompañó la noche de festejos patrios.

En este marco, Salomón Jara destacó la importancia de preservar la unidad y las tradiciones durante la conmemoración de la Independencia de México, al considerar este acontecimiento como un momento relevante en la historia y transformación de la vida pública del país.

Salomón Jara celebra fiestas patrias con Verbena Popular 2026

Previo al Grito de Independencia, el gobernador Salomón Jara y Irma Bolaños participaron en la Verbena Popular 2026 “Sabores de la Patria”, realizada en el zócalo de Oaxaca.

Por cuarto año consecutivo, el espacio reunió a personas locales, nacionales e internacionales para disfrutar de gastronomía mexicana, entre la que se ofrecieron tacos, molotes, tlayudas, tamales, elotes, esquites, garnachas, dulces tradicionales y aguas frescas.

El mandatario estatal recorrió los 36 stands de comida instalados por diversas dependencias estatales en las calles José María Bustamante, Vicente Guerrero, Valerio Trujano y Hermanos Flores Magón.

Las actividades comenzaron a las 18:00 horas, con el Centro Histórico decorado con luces y adornos tricolores para recibir a las familias que acudieron a celebrar las fiestas patrias.

Salomón Jara encabeza Grito de Independencia ante miles en Oaxaca (Cortesía)

Feria Mexicana continuará en Oaxaca hasta el 16 de septiembre

Como parte de las celebraciones, el Gobierno de Oaxaca también puso a disposición de la población una Feria Mexicana con juegos tradicionales como lotería, canicas y futbolito.

Estas actividades estarán disponibles hasta el 16 de septiembre, en un horario de 18:00 a 21:00 horas, sobre la calle Miguel Hidalgo del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.

Con estas actividades, el gobierno estatal busca mantener los festejos patrios y promover la convivencia familiar, así como el respeto y la preservación de las tradiciones de Oaxaca.