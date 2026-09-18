El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró y entregó a la comunidad escolar un techado en áreas de uso múltiple de la Escuela Primaria “Revolución”, ubicada en Ciudad Ixtepec, como parte de una jornada de obras de infraestructura educativa en el Istmo de Tehuantepec.

Salomón Jara entrega techado escolar. (CORTESÍA)

La obra representó una inversión de 3 millones 53 mil 151 pesos y busca generar un espacio adecuado para el desarrollo de actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas.

Durante una gira de trabajo por la región, el gobernador de Oaxaca señaló que las obras de infraestructura educativa continuarán en distintos puntos de la entidad.

se están realizando obras en toda la entidad y, en el caso de Ixtepec, se mantendrá el apoyo a todas las escuelas y las infancias, para que tengan aulas dignas, mobiliario y lo necesario que les permita recibir educación de calidad. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Salomón Jara entrega techado escolar. (CORTESÍA)

Techado de la Escuela Primaria Revolución también tendrá uso comunitario

La directora de la institución, Amira Rosado Cruz, reconoció la entrega de la infraestructura y destacó que el espacio no solamente será utilizado por la Escuela Primaria Revolución, sino que también estará disponible para la comunidad.

Será un espacio al servicio de toda la comunidad educativa, que contribuya a la formación del futuro de Oaxaca. Amira Rosado Cruz, directora de la Escuela Primaria Revolución

El techado cuenta con una estructura metálica y cubierta para proteger a estudiantes y personal de las condiciones climáticas durante el desarrollo de sus actividades.

Salomón Jara entrega techado escolar. (CORTESÍA)

La infraestructura también amplía las posibilidades de uso de las instalaciones escolares, al permitir la realización de actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas en un espacio protegido.