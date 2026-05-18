El Gobierno de Oaxaca presentó avances del Plan de Trabajo 30, 60 y 90 días, con acciones enfocadas en fortalecer servicios de agua potable, movilidad y seguridad en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Salomón Jara Cruz adelantó que próximamente se anunciará un nuevo plan de 100 días con el objetivo de reforzar las acciones y proyectos dirigidos al bienestar de la población oaxaqueña.

Oaxaca fortalece seguridad y recuperación de espacios públicos

Como parte de los resultados presentados, la Subsecretaría de Tequio e Inclusión informó que actualmente existen 867 Calles y Senderos Seguros, con infraestructura enfocada en mejorar la seguridad y movilidad de las comunidades.

Las acciones incluyen la instalación de 2 mil 798 luminarias con postes nuevos, mil 931 luminarias en postes existentes, además de mil 83 cámaras de videovigilancia, 238 botones de auxilio, 323 puntos de monitoreo inteligente y más de 2 mil fachadas intervenidas.

Estas obras buscan recuperar espacios públicos y ofrecer entornos más seguros para las familias de la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Avanza sectorización de agua potable y registro de tarjetas BinniBus

Por su parte, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar reportó un avance del 85 por ciento en el programa de sectorización del sistema de agua potable en el macrosector de San Juan Chapultepec.

Este proyecto beneficiará a más de 30 mil habitantes y representa una de las principales intervenciones para atender la demanda y el rezago histórico en el suministro de agua potable.

En materia de movilidad, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus informó que el próximo 25 de mayo iniciará el registro presencial para tramitar credenciales preferentes dirigidas a personas adultas mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

El trámite podrá realizarse en los módulos de Yuroo Viguera, Yuroo Xoxocotlán, Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca y Yuroo Parque del Amor, en horarios de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.

Además, el prerregistro digital para obtener la tarjeta preferente comenzó desde el pasado 4 de mayo mediante la plataforma oficial del sistema de transporte.