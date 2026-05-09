El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó una gira de trabajo por la región Costa para inaugurar diversas obras de infraestructura vial y comunitaria como parte del programa Obras Primavera, enfocado en mejorar la conectividad y las condiciones de vida en municipios de la zona.

Uno de los proyectos destacados fue la apertura del puente vehicular sobre el río Yuta Chiñu, en Pinotepa de Don Luis, una obra construida con una inversión superior a los 10 millones de pesos.

Obras Primavera impulsa carreteras y conectividad en municipios de Oaxaca

Durante la jornada, el mandatario estatal también inauguró la primera etapa de la carretera Pinotepa de Don Luis–San Pedro Jicayán, realizada con concreto hidráulico para mejorar el acceso entre localidades.

Salomón Jara impulsa nuevas carreteras en Oaxaca (cortesía)

En San Juan Colorado, Salomón Jara entregó otra vialidad que conecta con Agua Fría y facilita el traslado de personas, mercancías y servicios en esta parte del estado. Además de las obras carreteras, el gobernador anunció nuevos proyectos de infraestructura social relacionados con agua potable, vivienda y educación.

Entre las acciones entregadas destacan una barda perimetral para el preescolar Francisco I. Madero y un techado escolar en la Secundaria General José Martí, obras enfocadas en mejorar los espacios educativos de la comunidad.

Salomón Jara impulsa nuevas carreteras en Oaxaca (cortesía)

La gira concluyó en San Miguel Tlacamama, donde se inauguró la carretera El Terrero, vialidad que conecta con la ruta Yucudaa–Santiago Pinotepa Nacional y que incluye obras complementarias de drenaje y señalización.

Con estas acciones, el gobierno de Oaxaca busca fortalecer la infraestructura regional y mejorar la movilidad en comunidades de la Costa.