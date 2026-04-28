Con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezaron una reunión para evaluar la estrategia de seguridad del Estado.

Durante la reunión, el titular de la SSPC y el mandatario estatal hablaron sobre los logros y alcances de la estrategia impulsada por autoridades estatales.

Oaxaca recibe 312 millones para seguridad pública

Omar García Harfuch señaló que las acciones realizadas por el gobierno de Oaxaca están enfocadas en brindar seguridad a las y los habitantes, así como otorgar tranquilidad y disminuir el índice delictivo en el estado.

Además, destacó que Oaxaca recibió más de 312 millones de pesos de fondos federales para fortalecer la seguridad. Además, se informó que junto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se desarrollarán 24 proyectos de inversiones para mejorar las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Por su parte, Salomón Jara reafirmó su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con la SSPC.

Finalmente, el funcionario federal y el mandatario estatal acordaron mantener un trabajo coordinado para fortalecer la seguridad en sus ocho regiones y garantizar un estado tranquilo y en paz para las familias.