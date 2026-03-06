Tras el fallecimiento de dos menores en el albergue “Casa Patos” en Oaxaca, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal Oaxaca dio a conocer que, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se firmó un convenio para fortalecer la supervisión en las casas hogares.

DIF Oaxaca refuerza protocolos de atención a la infancia

El DIF Oaxaca explicó que el objetivo de este acuerdo es mejorar las condiciones de supervisión y los protocolos de atención de las niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables que se encuentren en un albergue.

Estas medidas comenzarán una vez que la Fiscalía General del Estado finalice la investigación y determine responsabilidades de la muerte de las dos niñas de origen haitiano.

Asimismo, se explicó que el convenio reafirma el compromiso del gobierno de Oaxaca por garantizar una adecuada protección de derechos humanos, de la dignidad y de la seguridad. Además, se mantendrá una colaboración entre autoridades del DIF y estatales, así como con personal de la Unicef.

Por su parte, las Naciones Unidas han comenzado con un recorrido por las instalaciones de albergues y han comenzado a impartir capacitación para el personal especializado en atención de infancias, situaciones de emergencia y contingencia.

Además, se dio a conocer que se mantendrá un mecanismo de supervisión permanente en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y organizaciones de la sociedad civil.

Con estas estrategias, el DIF de Oaxaca reafirma su compromiso de mantener una atención integral de infancias, adolescentes y grupos vulnerables, con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.