El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresó su solidaridad con la familia, así como con el gremio periodístico.

El mandatario estatal destacó que Leyva Aguilar ejercía el periodismo con una postura crítica y reiteró que su administración mantiene el respeto a la libertad de expresión y al derecho de las y los periodistas a cuestionar y expresar sus opiniones.

Asimismo, enfatizó que ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia.

Salomón Jara pide fortalecer la investigación para esclarecer el crimen

El gobernador informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca establecer coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el asesinato.

Asimismo, señaló que las autoridades evitarán emitir conclusiones anticipadas sobre el móvil del crimen y que el proceso deberá desarrollarse con una investigación seria, profesional y transparente, para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Finalmente, Salomón Jara reiteró que el compromiso de su gobierno es que el caso se esclarezca plenamente, se conozca toda la verdad y no haya impunidad.