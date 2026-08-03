Ante el aumento de denuncias por despojo de viviendas a adultos mayores en CDMX, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una propuesta para frenar este delito.

El plan integral, incluye:

Creación de redes comunitarias

Entrega de cámaras y luminarias

Asesoría jurídica gratuita

Creación de redes comunitarias

Se creará una red comunitaria que tendrá contacto directo y permanente con la policía y la Fiscalía de la CDMX. El objetivo es prevenir y denunciar casos de despojo en CDMX, principalmente en las alcaldías: Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Entrega de cámaras y luminarias

El PAN entregará videocámaras y luminarias vecinales. El objetivo es iluminar bien las calles para que las cámaras realicen un seguimiento adecuado que aporte pruebas del delito.

Asesoría jurídica gratuita

La red de abogados del PAN capitalino, ofrecerá acompañamiento jurídico gratuito para asegurar el patrimonio de las personas.

Esta ayuda podrá solicitarse a través del partido, los comités delegacionales y en los módulos de los diputados al Congreso de la Ciudad ubicados en la alcaldía Benito Juárez.

Así como se habilitará una línea telefónica donde se podrá denunciar este delito, el número es 55-52-42-06-00

Quienes deseen iniciar una carpeta de investigación por despojo de vivienda deberán presentar los documentos que garanticen la propiedad de sus bienes.

En caso de no tener en orden estos documentos, PAN invita a los ciudadanos a acercase a ellos para brindarles asesoría y darles soluciones.

🔴PAN CDMX presentó un plan contra el despojo de inmuebles que afecta a adultos mayores.



Ofrecerá cámaras, redes de alerta policial y asesoría legal gratuita para proteger el patrimonio vecinal. pic.twitter.com/v83Otqj3l8 — Azucena Uresti (@azucenau) August 3, 2026

PAN presentará iniciativa para frenar despojo de viviendas en CDMX

PAN presentará una iniciativa ante el Congreso para exigir que el registro público tenga un plazo máximo de 5 días hábiles para remitir la información registral vigente.

Así como buscarán modificar, en coordinación con la Cámara de Diputados, el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de garantizar la restitución inmediata de inmuebles en casos de despojo.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, advierte que este delito ha crecido en los últimos años.

Destacó que, de 2019 a 2024, CDMX registró 23 mil 937 carpetas por delito de despojo, siendo el 2021, el año con más denuncias acumulando un total de 4 mil 437.