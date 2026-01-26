Salomón Jara asegura que los resultados de la revocación de mandato en Oaxaca le favorecieron

Salomón Jara asegura que le favorecieron los resultados de la consulta de la revocación de mandato en Oaxaca.

Aunque por el momento se tratan de resultados preliminares, Salomón Jara aseguró que con 21 puntos de ventaja el pueblo lo ratificó.

Con una participación limitada y un conteo aún en proceso, Salomón Jara sostuvo que los resultados de la revocación de mandato en Oaxaca le favorecieron.

#OAXACA 🗳️ al finalizar la jornada de votación por la revocación de mandato en ese estado, el gobernador @salomonj, presumió que los resultados le favorecieron 👇🏻 pic.twitter.com/fsXGDuAy4s — Michelle Rivera (@michelleriveraa) January 26, 2026

Durante un mensaje dirigido ante cientos de ciudadanas y ciudadanos reunidos a las afueras del Palacio de Gobierno, Salomón Jara se mostró feliz con la continuidad de la Primavera Oaxaqueña.

Salomón Jara señaló que el 58.31 por ciento de las y los participantes votó a favor de la continuidad de su administración.

Detalló que 288 mil 618 ciudadanas y ciudadanos votaron a favor de la continuidad y 186 mil a favor de la revocación.

Salomón Jara destacó que contaba con 21 puntos de diferencia, tendencia que se perfilaba como irreversible.

Durante su discurso, Salomón Jara afirmó que el proceso de revocación de mandato representó un ejercicio ciudadano inédito en la historia del estado.

Al tratarse del mecanismo de democracia directa con mayor participación registrado hasta ahora.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó que se registró una participación ciudadana del 28% del listado nominal.

Porcentaje superior al observado en ejercicios similares, como la consulta sobre expresidentes, la revocación de mandato presidencial y la reciente elección del Poder Judicial Federal.

Salomón Jara ratificó su compromiso con el bienestar del pueblo tras consulta por la revocación de mandato en Oaxaca

Desde la consulta por revocación de mandato, Salomón Jara ha presumido que Oaxaca la primera entidad federativa en la que la ciudadanía ejerce de manera directa el derecho a evaluar y decidir sobre la continuidad de su administración estatal.

Salomón Jara ratificó su compromiso con el bienestar del pueblo y prometió seguir trabajando para recuperar y fortalecer esa confianza.

Destacó que este ejercicio solo confirmó la confianza ciudadana en su proyecto de gobierno al subrayar que las fuerzas opositoras no han crecido.

Mientras su administración mantiene niveles similares de apoyo tras tres años de gestión.

“Después de tres años de gestión seguimos manteniendo la confianza ciudadana. La diferencia entre quienes apoyan nuestro proyecto y quienes se oponen es de casi el 20 por ciento” Salomón Jara

Salomón Jara presumió que la jornada se desarrolló en un ambiente de paz, respeto, seguridad y normalidad democrática, lo que refuerza su carácter ejemplar.