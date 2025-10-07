El senador Antonino Morales Toledo inauguró la exposición “La resistencia indígena desde el arte de Filogonio Naxín”, del artista plástico mazateco originario de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca.

Durante la ceremonia, Morales Toledo destacó que la resistencia indígena debe florecer, guiada por el arte hacia un futuro más armonioso, donde todas las culturas puedan desarrollarse con dignidad. El legislador zapoteco subrayó que, en el marco del 12 de octubre, es importante celebrar la semilla de cultura, resistencia y dignidad, que hoy florece con fuerza en México.

Ceremonia inaugural encabezada por Antonino Morales

El senador resaltó que Filogonio Naxín representa la herencia indígena como una fuerza creadora y vibrante. Sus nahuales sagrados han sido exhibidos en el Museo Nacional de Antropología y su arte ha cruzado fronteras, pero también regresa a Oaxaca para impartir talleres gratuitos en más de 20 comunidades, fomentando la cultura con generosidad.

Hoy la resistencia indígena no es sólo sobrevivir, es florecer con la fuerza de un arte que nos guía, hacía un futuro más armónico donde todas las culturas florezcan en con dignidad. Antonino Morales

El artista plástico narró que de niño solo hablaba la lengua mazateca y el dibujo se convirtió en su segunda lengua, al ser su refugio frente a la escuela.

Su obra actual se centra en la cosmogonía mazateca, inspirada en historias, leyendas y mitos de sus abuelos y la comunidad, donde los seres fantásticos cuidan la tierra y el mundo.

Senadores como Luisa Cortés García, Karina Ruiz Ruiz, Luis Alfonso Silva Romo y Emanuel Reyes Carmona reconocieron la obra y la labor de Morales Toledo como promotor de la cultura oaxaqueña. También estuvieron presentes las senadoras Laura Estrada Mauro, Beatriz Robles Gutiérrez y Rocío Corona Nakamura.

La exposición se encuentra en el Motor Lobby del Senado, contiene piezas de diversas técnicas y estará abierta al público hasta el 9 de octubre.