El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, destacó el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al que calificó como un periodo de resultados contundentes que consolidan el rumbo de la Cuarta Transformación y sientan las bases para un México más justo, seguro y soberano.

Hoy podemos decir con orgullo y con hechos que el proyecto de nación sigue adelante. La presidenta Sheinbaum ha cumplido. En solo un año, su gobierno ha logrado una reducción del 32% en homicidios dolosos y del 29% en feminicidios, devolviendo la paz y la tranquilidad a nuestras comunidades. Además, la economía nacional es sólida: crece, genera empleos y mantiene estabilidad, con el dólar por debajo de los 19 pesos, lo que significa mayor poder adquisitivo para el pueblo Antonino Morales Toledo

Antonino Morales Toledo reconoce impacto de los programas para el Bienestar en México

El senador oaxaqueño subrayó que los Programas para el Bienestar, que apoyan a 32 millones de familias, siguen siendo el eje central de una política orientada a priorizar las necesidades sociales.

También destacó la aprobación de la reforma al Poder Judicial, de carácter democratizador, y las acciones en defensa de la soberanía nacional.

Antonino Morales Toledo hizo especial hincapié en las metas plasmadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

El senador mencionó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 destinará recursos históricos a los Programas para el Bienestar y, en el marco del Plan México, consolidará el rescate de Pemex, además de fortalecer inversiones en la CFE, así como en infraestructura ferroviaria e hídrica.

Subrayó que, al no celebrarse elecciones federales, se racionalizará el gasto en instituciones como el INE y el Poder Judicial, que durante años consumieron recursos de manera opaca.

“esos ahorros se destinarán a lo que de verdad importa: salud, educación, infraestructura y bienestar para las y los mexicanos. Es un acto de honestidad y de compromiso con el desarrollo nacional” Antonino Morales

El senador concluyó reafirmando su total respaldo a la presidenta Sheinbaum y la transformación para obtener logros en Oaxaca y todo México.