El legislador por Oaxaca, Antonio Morales Toledo, mostró su apoyo a la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) reconociendo sus valores, su rectitud y su patriotismo.

El también Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec mostró su apoyo a la presidente Claudia Sheinbaum, asegurando que seguirá el legado de Andrés Manuel López Obrador.

Antonio Morales crítica las acusaciones de la oposición

Morales Toledo se encargó de defender la integridad del expresidente, quien inició la investigación contra el denominado “huachicol fiscal”, y señaló que la actual administración continuará con el seguimiento de estos casos.

“La Cuarta Transformación ha demostrado que no hay espacio para la corrupción ni la impunidad. Esta investigación, impulsada desde el sexenio anterior y continuada con rigor hoy, confirma que no hay titubeos en el combate a este mal. La SEMAR, leal a sus principios, es prueba de que en México se actúa con justicia, sin importar quién resulte implicado” Antonio Morales Toledo, legislador de Oaxaca

Por otra parte, aseguró que le parece incongruente que ciertas personalidades de la política fueron permisivas con casos de corrupción y que actualmente se la pasen cuestionando a AMLO.

Finalmente, el legislador zapoteco destacó el papel de la SEMAR en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).