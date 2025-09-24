Durante el debate de la reforma constitucional, Antonino Morales Toledo, Senador por Oaxaca, se mantuvo firme al señalar que apoya las estrategias implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión.

Antonino Morales Toledo asegura que la seguridad es un derecho fundamental

El Senador, desde la tribuna del Senado de la República, señaló que la iniciativa permitirá homogeneizar la tipificación del delito de extorsión con el fin de cerrar las brechas legales que han ocupado los criminales para operar.

“Cada entidad había intentado enfrentarlo con su propio código penal, lo que generó desigualdades y espacios de impunidad. Hoy damos un gran paso con un marco legal general que dota a las autoridades de mayores capacidades de respuesta, privilegiando siempre la atención y protección de las víctimas” Antonino Morales Toledo, Senador por Oaxaca

Asimismo, señaló que la seguridad es un derecho primordial de los mexicanos, por lo que con esta reforma se podrá tener un respaldo para garantizar el bienestar.

Morales Toledo felicitó el trabajo que se realiza en Oaxaca, pues la incidencia delictiva ha disminuido considerablemente y se ha consolidado como la quinta entidad más segura de México.

“Desde Oaxaca, refrendamos nuestro compromiso con la visión humanista de este gobierno: proteger el trabajo honesto y devolverle al pueblo la certeza de que la inseguridad no dictará las reglas de la vida económica ni social de nuestro país” Antonino Morales Toledo, Senador por Oaxaca

Antonino Morales mantiene su compromiso con los ciudadanos de todo el país, y asegura que seguirá trabajando en la agenda de seguridad nacional para tener un México con justicia y paz.