La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) informó que, gracias al trabajo coordinado con los 25 campamentos tortugueros oficiales distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, durante el mes de noviembre se logró la liberación de más de 500 mil crías de tortuga marina, una cifra histórica para Michoacán.

Compesca destaca cifra récord en la liberación de crías de tortuga marina

El director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco, señaló que este resultado es producto del esfuerzo conjunto del personal de los campamentos, brigadistas, voluntarios y comunidades locales, quienes realizan recorridos nocturnos, resguardo de nidos, monitoreo constante y acciones de protección durante toda la temporada.

Esta cifra corresponde sólo al trabajo de los campamentos tortugueros. Ellos protegen cerca de una tercera parte de los nidos en Michoacán, por lo que el número real de crías es aún mayor. Ramón Hernández

La dependencia detalló que los campamentos se mantienen activos durante la temporada 2025-2026, la cual se extiende hasta marzo, por lo que continuarán con labores de vigilancia, protección de nidos y actividades de educación ambiental dirigidas a visitantes.

El Gobierno de Michoacán reiteró su compromiso con la conservación de la vida marina y reconoció el trabajo incansable de quienes protegen la costa michoacana, desde Playa Jardín hasta Boca de Apiza, así como en todos los puntos autorizados que integran la red estatal de campamentos tortugueros.}