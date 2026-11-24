Oaxaca realizará la Segunda Feria Nacional del Maíz y la Agrobiodiversidad 2026 el próximo 28 de noviembre en la comunidad de Unión Zapata, San Pablo Villa de Mitla, donde se encuentran vestigios de la domesticación del maíz con una antigüedad de aproximadamente 12 mil años.

La primera edición de este encuentro se llevó a cabo en 2011 y ahora será retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como un espacio nacional para impulsar la conservación, el uso sostenible y la valoración de la diversidad agrícola de México.

Feria Nacional del Maíz 2026 se realizará en el sitio arqueológico Guilá Naquitz

La elección de Unión Zapata como sede responde a su importancia para la historia agrícola del país. En esta comunidad se encuentra la caverna Guilá Naquitz, considerada uno de los sitios arqueológicos más importantes para el estudio de los orígenes de la agricultura en México, donde fueron encontrados vestigios de la domesticación del maíz de hace 12 mil años.

En este lugar se reunirán productoras y productores de distintas regiones del país para compartir semillas, conocimientos y prácticas relacionadas con la producción de alimentos.

El gobernador Salomón Jara señaló que la feria forma parte de las acciones de la Primavera Oaxaqueña para impulsar el campo en las ocho regiones del estado. De acuerdo con los datos presentados por el gobierno estatal, Oaxaca produce actualmente 819 mil toneladas de maíz, volumen con el que alcanza la autosuficiencia agroalimentaria en este cultivo.

Oaxaca será sede de la Feria Nacional del Maíz el 28 de noviembre

Más de mil 200 productores participarán en la Feria Nacional del Maíz

La Segunda Feria Nacional del Maíz y la Agrobiodiversidad contará con la participación de más de mil 200 personas productoras provenientes de Chiapas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México, Michoacán y Yucatán.

El encuentro tendrá entre sus objetivos impulsar la preservación de 42 razas de maíz criollo, así como promover el intercambio de semillas y conocimientos entre las comunidades productoras.

Con esta edición, Oaxaca retomará un espacio de encuentro nacional dedicado a reconocer la diversidad agrícola y fortalecer las acciones de conservación del maíz, cultivo fundamental para la alimentación y la historia de México.