La Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2026 Primavera Literaria abrió sus puertas este jueves con una propuesta para celebrar la lectura, la escritura y la diversidad cultural desde las voces de los pueblos, en un encuentro que reunirá más de 120 actividades literarias, culturales y educativas.

Del 19 al 29 de noviembre, la Alameda de León será escenario de este encuentro que busca poner en el centro las historias, saberes y expresiones de los pueblos originarios y afromexicanos, con la participación de escritoras, escritores, académicos, lectores y creadores de lenguas originarias de Oaxaca, México y otras partes del mundo.

FIELO 2026 en Oaxaca (cortesía )

Arranca la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca

Bajo el lema “Leer, crear y transformar”, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró la FIELO 2026 en el Teatro Macedonio Alcalá.

El mandatario señaló que la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca propone un encuentro donde los libros conviven con la tradición oral, los conocimientos comunitarios y las distintas formas de narrar el mundo.

Destacó que el objetivo no es solamente acercar los libros al público, sino reconocer que la literatura también nace de las lenguas, las historias y las experiencias de los pueblos.

El gobernador Salomón Jara indicó que acercar la educación a las comunidades, respetando su lengua, cultura y organización, forma parte de una tarea de justicia social.

Nuestro enfoque es territorial, acercar las oportunidades educativas a los pueblos respetando su lengua, su cultura y su forma de organización comunitaria. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Lenguas originarias de Oaxaca, protagonistas de la FIELO 2026

Uno de los ejes de esta edición es que las lenguas originarias de Oaxaca y de otros pueblos no sean vistas únicamente como una muestra de diversidad cultural, sino como herramientas vivas para crear, compartir conocimientos y producir literatura.

Así lo destacó la directora general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Inocencia Arellano Mijarez, al señalar que todas las palabras deben tener un espacio y todas las lenguas ser escuchadas.

La feria busca reconocer la riqueza de la tradición oral, la escritura y las expresiones culturales que mantienen vivas las historias y saberes de las comunidades, con un espacio para la literatura en lenguas indígenas.

FIELO 2026 en Oaxaca (cortesía )

UNESCO destaca encuentro cultural en Oaxaca

Por su parte, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, consideró que este encuentro permite inspirar nuevas voces y fortalecer el reconocimiento de las comunidades, sus historias y expresiones culturales.

La FIELO Oaxaca se desarrollará del 19 al 29 de noviembre en Oaxaca de Juárez, con más de 120 actividades que buscan fomentar el acercamiento a la lectura y la escritura, así como el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística.

FIELO 2026 en Oaxaca (cortesía )

Con esta edición, la feria coloca en el centro a los pueblos originarios y afromexicanos, sus lenguas, conocimientos y formas de contar el mundo, bajo la propuesta de “Leer, crear y transformar”.