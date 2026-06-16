Oaxaca se mantiene como una de las entidades más seguras de México al ocupar el quinto lugar nacional en seguridad y registrar una reducción de 32 por ciento en la incidencia delictiva, informó el gobernador Salomón Jara Cruz durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En el encuentro se presentaron los avances alcanzados en materia de seguridad, gobernabilidad, justicia y fortalecimiento institucional, así como los resultados obtenidos a través de las estrategias implementadas durante los últimos años para la construcción de la paz en la entidad.

Oaxaca mejora indicadores de seguridad y reduce delitos de alto impacto

Durante la sesión, Salomón Jara destacó la importancia de atender las causas que generan violencia y fortalecer la coordinación con las autoridades municipales para continuar reconstruyendo el tejido social en todo el estado.

Como parte de las acciones impulsadas mediante la estrategia Oaxaca Segura y el eje de Construcción de la Paz con Justicia, la entidad logró avances en diversos indicadores de seguridad.

Entre ellos destaca la disminución en la incidencia de feminicidio, rubro en el que Oaxaca pasó del lugar 26 al 8 a nivel nacional. Asimismo, en materia de extorsión, la entidad avanzó de la posición 11 a la 6.

Salomón Jara destaca reducción delictiva y avances en seguridad en Oaxaca. (Cortesía )

Las autoridades también reportaron el aseguramiento de más de 19 millones de pesos vinculados a actividades ilícitas, la detención de más de 21 mil personas por diversos delitos y el decomiso de mil 729 armas de fuego.

De igual forma, se evitó la distribución de 45 mil 233 dosis de presuntas drogas, se aseguraron 279 mil 89 litros de combustible presuntamente sustraído de manera ilegal, además de 4 mil litros de gas LP, y se recuperaron 2 mil 964 vehículos con reporte de robo.

En el ámbito de procuración de justicia, los cateos aumentaron 2 mil 832 por ciento, mientras que las vinculaciones a proceso crecieron 24 por ciento y la ejecución de órdenes de aprehensión registró un incremento de 37 por ciento.

Además, se informó que ocho de cada diez personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas.

Salomón Jara fortalece la prevención de la violencia y la infraestructura de seguridad

Como parte de la estrategia de Atención a las Causas, Bienestar y Paz Social, el gobierno estatal implementó programas como Vecinas y Vecinos por la Paz, Senderos Seguros, Colmenas por la Paz, Tequios de Rescate de Espacios Públicos y la jornada Cayapadu Lii.

Estas acciones permitieron brindar más de 96 mil atenciones ciudadanas mediante 83 intervenciones enfocadas en la prevención de la violencia y la participación comunitaria.

En materia de derechos humanos, Oaxaca elevó su calificación en la evaluación sobre respeto a los derechos de las Personas Privadas de la Libertad, al pasar de 5.61 a 6.50 puntos, lo que colocó a la entidad en el noveno lugar nacional.

Asimismo, se convirtió en la primera entidad del Sur-Sureste y la tercera del país en contar con un Plan Estatal de Búsqueda de Personas reconocido por organismos internacionales. También avanzó del lugar 15 al 8 en el Índice de Paz México.

Durante los últimos tres años, el gobierno estatal destinó mil 265 millones de pesos para fortalecer la seguridad pública mediante la adquisición de 487 patrullas, 25 mil 368 uniformes, 14 arcos de seguridad, 200 equipos de radiocomunicación, mil 62 sistemas de videovigilancia y acciones de certificación policial.

Además, Oaxaca modernizó su sistema de monitoreo al migrar del C4 al C5i, proyecto que representó una inversión de 489 millones de pesos y que permitió contar con más de 4 mil cámaras de videovigilancia operando las 24 horas, así como 420 botones de auxilio distribuidos en distintos puntos de la entidad.

A la par, el salario de los cuerpos de seguridad aumentó 32.59 por ciento y se aprobó la Ley de Pensiones para integrantes de las corporaciones de seguridad, que contempla la jubilación a los 50 años de edad y con 20 años de servicio.

Durante la sesión también se presentó el Programa Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión y se entregaron dictámenes de pensión a elementos que concluyeron su proceso de retiro del servicio público.