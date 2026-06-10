El Estado de Oaxaca se convirtió en la primera entidad de la región Sur-Sureste de México y la tercera del país en contar con un Plan Estatal de Búsqueda de Personas.

En este sentido, durante la instalación del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, se aprobó este instrumento que regirá las políticas públicas para la localización de personas.

Ante la presencia de colectivos de búsqueda, dependencias estatales y federales, así como organismos autónomos con responsabilidad en esta materia, el gobernador afirmó que este Plan contribuye a construir un Oaxaca más justo, donde las familias sienten el respaldo de un gobierno que garantiza los derechos humanos y asume con seriedad y sensibilidad la obligación de fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.

La instalación de este órgano representa un paso muy importante para coordinar las tareas de colaboración interinstitucional, a fin de que las acciones se realicen con idoneidad y se obtengan resultados. En Oaxaca no somos indiferentes al dolor de las familias; estamos comprometidos con brindar atención a las víctimas y trabajar en el respeto irrestricto de los derechos humanos Salomón Jara

El Estado de Oaxaca se convirtió en la primera entidad de la región Sur-Sureste de México y la tercera del país en contar con este Plan.

Plan Estatal de Búsqueda de Personas en Oaxaca será el tercer programa en su tipo a nivel nacional

Por su aparte, el Oficial en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos precisó que se trata de un día importante al reconocer la voluntad política y el liderazgo de las autoridades estatales involucradas, ya que se trata del tercer programa de esta naturaleza a nivel nacional.

Aseguró que este esfuerzo cobra mayor relevancia porque surge de la participación y el diálogo entre familiares, colectivos y autoridades, también destacó que la participación ciudadana es un instrumento fundamental que se convierte en la semilla de la confianza hacia las instituciones.

En tanto, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, Michel Julián López afirmó que este documento será la hoja de ruta que seguirán las instituciones para enfrentar la problemática de las desapariciones en la entidad federativa.

Reiteró que su construcción se llevó a cabo mediante mesas de diálogo con integrantes de colectivos, del Consejo Ciudadano y familiares de personas desaparecidas, lo que brinda sustentabilidad, legalidad y legitimidad social a todas las acciones encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, señaló que este Plan mejorará la coordinación entre autoridades e instituciones, consolidará mecanismos de identificación humana, establecerá acciones de búsqueda en vida y en territorio, y otorgará certeza jurídica a las acciones que se realicen.