“Aunque esté borracha, no pueden revisar el vehículo”: fue lo dicho por la senadora suplente de Morena, que utilizó su fuero para evadir el alcoholímetro, pero, ¿quién es Nathaly Chávez García? Te decimos lo que sabemos.

En redes sociales se viralizó el video de la senadora suplente Nathaly Chávez García, en el que se observa a la integrante de Morena explicarle a los policías que por ser senadora, un cargo federal, no pueden revisar su vehículo.

Esto a pesar de que iba en estado de ebriedad, sin embargo, como recalcó a los elementos, “les guste o no les guste” es una persona con fuero debido a que ganó su cargo mediante voto popular.

¿Quién es Nathaly Chávez García? Senadora suplente de Morena que usó el fuero para evadir alcoholímetro

Nathaly Viridiana Chávez García es la suplente de la senadora Luisa Cortés García, ambas integrantes de Morena por Oaxaca, por el principio de mayoría relativa .

Sin embargo, previo a ser captada utilizando el fuero para evadir el alcoholímetro, Nathaly Chávez García había mantenido su vida fuera del foco público.

Igualmente, en el Sistema de Información Legislativa no existe información sobre Nathaly Chávez García pese a ser funcionaria federal como resaltó, ya que sólo señala el periodo en el que fungirá como senadora suplente.

¿Qué edad tiene Nathaly Chávez García?

En consecuente, se desconocen diversos datos de Nathaly Chávez García, como su año o lugar de nacimiento, por lo que no se tiene información sobre su edad actual.

¿Qué signo zodiacal es Nathaly Chávez García?

Por su parte, la senadora Luisa Cortés García felicitó a Nathaly Chávez García por su cumpleaños el 14 de noviembre, por lo que de ser su fecha de nacimiento, sería del signo Escorpión.

¿Quién es el esposo de Nathaly Chávez García?

Como se mencionó, Nathaly Viridiana Chavez no tiene redes sociales públicas, por lo que no se tiene información sobre su estado civil, si tiene esposo o no.

¿Nathaly Chávez García tiene hijos?

En consecuente, tampoco es posible señalar si Nathaly Viridiana Chavez tiene hijos o no.

¿Qué estudió Nathaly Chávez García?

Otro detalle que no muestra el SIL es la trayectoria académica de Nathaly Viridiana Chavez, mientras que tampoco está dada de alta en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Nathaly Chávez García?

El sistema de la Cámara de Senadores tampoco señala ningún currículum de Nathaly Chávez García, por lo que sólo se sabe que fungirá como senadora suplente del 2024 al 2027.

Referente a si tiene fuero como senadora suplente como dijo a los policías para evitar ser detenida, la Constitución establece que es respecto a un proceso penal, no una falta administrativa como sería manejar en estado de ebriedad.