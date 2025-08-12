Nathaly Chávez García, senadora suplente de Morena, ha protagonizado una polémica que llegó hasta la legisladora en el cargo, pero, ¿quién es Luisa Cortés García? Te decimos lo que sabemos.

Y es que Nathaly Chávez García se viralizó en redes sociales por haber sido detenida en el alcoholímetro por manejar en estado de ebriedad, sin embargo, argumentó que por ser senadora suplente tiene fuero.

La polémica llega en un momento difícil para Morena, debido a las diversas polémicas que han protagonizado sus funcionarios, desde vacaciones en Europa hasta denuncias a ciudadanos, contrario a sus principios.

¿Quién es Luisa Cortés García? Senadora de Morena cuya suplente es Nathaly Chávez García

Luisa Cortés García es senadora por mayoría relativa del estado de Oaxaca de parte de Morena para la actual legislatura, cuya suplente es Nathaly Chávez García.

Sin embargo, tras el video que circula sobre Nathaly Chávez García y su uso del fuero para evitar el alcoholímetro, internautas han señalado que Luisa Cortés García debe responsabilizarse y ambas ser expulsadas de Morena.

Por otra parte y como destaca en sus redes sociales, Luisa Cortés tiene una larga trayectoria en Morena, en donde ha sido coordinadora estatal y presidenta del consejo del estado del partido.

Asimismo, Luisa Cortés García se describe en redes sociales como orgullosa sureña de Oaxaca, “Miahuateca de nacimiento y cueruda de corazón” que desciende de padres campesinos y abuelos aguerridos.

¿Quién es Luisa Cortés García? Senadora de Morena cuya suplente es Nathaly Chávez García (Luisa Cortés García vía Instagram)

¿Qué edad tiene Luisa Cortés García?

Nacida en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en 1966, Luisa Cortés García tiene 58 años.

¿Qué signo zodiacal es Luisa Cortés García?

El cumpleaños de la senadora de Morena es el 19 de agosto, según el Sistema de Información Legislativa, por lo que el signo zodiacal de Luisa Cortés García es Leo.

¿Quién es el esposo de Luisa Cortés García?

Sin embargo, no se tiene información del estado civil de Luisa Cortés García, por lo que no es posible señalar si tiene esposo o no.

¿Luisa Cortés García tiene hijos?

En consecuente, tampoco se sabe si Luisa Cortés García tiene hijos o no.

¿Quién es Luisa Cortés García? Senadora de Morena cuya suplente es Nathaly Chávez García (MARIA JOSE FL / Luisa Cortés García vía Facebook)

¿Qué estudió Luisa Cortés García?

Referente a la trayectoria académica de Luisa Cortés García, tiene dos licenciaturas truncas, la primera en Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica, mientras que la segunda en Ciencias de la Tierra.

Sin embargo, Luisa Cortés García tendría estudios también como técnica topógrafa por el CBTIS.

¿En qué ha trabado Luisa Cortés García?

Luisa Cortés funge como senadora de Morena para el periodo 2024-2027, sin embargo, no es el único cargo público que ha efectuado, ya que también ha sido regidora y directora de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.

De 2021 a 2024, Luisa Cortés fue diputada local en la LXV Legislatura en el Congreso de Oaxaca, en donde fungió como presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales.

Aspiró a la gubernatura de Oaxaca en 2016 ya por el partido de Morena, del cual también fue presidenta del Comité Ejecutivo Estatal.

Y la encargada de la Coordinación de la Estructura de Organización en la campaña presidencial del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el sector privado, Luisa Cortés fue colaboradora de la agrupación Valca, la compañía Siconex y supervisora del personal de Servicios Metropolitanos.

¿Quién es Luisa Cortés García? Senadora de Morena cuya suplente es Nathaly Chávez García (Luisa Cortés García vía Facebook)

Luisa Cortés García en medio de la polémica de su suplente, Nathaly Chávez García

En redes sociales se viralizó el video de Nathaly Chávez García, suplente de la senadora Luisa Cortés García, en donde le señala a policías de Oaxaca que no pueden revisar su auto sin importar que esté borracha, todo por su fuero.

Tal como se escucha a Nathaly Chávez García, al ser una senadora suplente y ostentar un cargo federal, electa por voto popular, no podría ser revisada por su fuero, “vengamos pedos o no”.

Ante esto, en las redes sociales de Luisa Cortés García han comenzado a exigir la destitución de Nathaly Chávez García, ya que alguien así no puede ser parte de su equipo, aunque mencionan que dichos comentarios han sido eliminados.

De momento, Luisa Cortés García no se ha pronunciado por el video de Nathaly Chávez García ni la actitud que habría demostrado ante una violación que pondría en riesgo su seguridad y la de los demás.