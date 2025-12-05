El ISSSTE informó que, ante la manifestación realizada por un grupo de trabajadores sindicalizados en el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca, la unidad mantiene su operación de manera ininterrumpida.

El Instituto señaló que los señalamientos difundidos por representantes del grupo responden a intereses políticos, al subrayar que los temas de infraestructura e insumos han recibido atención y seguimiento desde el inicio de la administración.

ISSSTE Oaxaca garantiza operación continua y rechaza desinformación

El Hospital Regional de Oaxaca ofrece 33 especialidades y 51 servicios, garantizando atención integral a la derechohabiencia. A pesar de las manifestaciones, mantiene en funcionamiento áreas esenciales como:

Urgencias

Terapia intensiva

Quirófanos y hospitalización

Farmacia

Laboratorio clínico

Rayos X

Mastografías

Ultrasonido

Rehabilitación

Quimioterapia

Hemodiálisis

La unidad cuenta con 129 camas censables, mientras que la farmacia registra un 92% de abasto en material de curación, medicamentos y dispositivos médicos, con programación constante de suministros.

Del 1 de enero al 30 de noviembre, se han realizado más de 4 mil 500 cirugías, cifra similar a la del año previo. Además, la sala de hemodiálisis opera en tres turnos continuos, de 07:00 a 03:00 horas del día siguiente, brindando casi 24 horas de servicio para garantizar la atención a los pacientes.

ISSSTE confirma operación normal del Hospital Regional de Oaxaca ante protestas. (Cortesía)

El Instituto destacó también la reciente jornada quirúrgica de cataratas, que benefició a 30 derechohabientes en un solo día, como parte de las Jornadas Quirúrgicas Nacionales.

Continúa la inversión histórica en infraestructura de salud para Oaxaca

El ISSSTE construye el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en San Lorenzo Cacaotepec, en beneficio de 1.7 millones de derechohabientes. Con una inversión superior a 3 mil millones de pesos, el proyecto inició en agosto y contempla:

250 camas censables

44 consultorios

36 especialidades

Servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía, medicina nuclear y resonancia magnética

En noviembre inició operaciones la nueva UMF Asunción Nochixtlán, equipada con consultorios de medicina general, odontología, psicología, nutrición y dietética, además de farmacia, en beneficio de más de 5 mil 800 derechohabientes.

También continúa la remodelación y ampliación de las UMF de:

Huautla de Jiménez

Guelatao

San Pedro Tapanatepec

Estas obras suman más de 38 millones de pesos en inversión para mejorar consultorios, salas de curaciones y servicios de atención preventiva, beneficiando a más de 11 mil derechohabientes.

Asimismo, se fortalecen unidades existentes como la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ), que incrementó su capacidad de respuesta con la ampliación de jornadas laborales de seis a ocho horas, pasando de 9 mil 560 consultas mensuales en 2024 a 12 mil 409 en 2025.

En farmacia, la habilitación de más ventanillas redujo tiempos de espera y permitió surtir hasta 20 mil recetas al mes.

El ISSSTE reiteró su compromiso con la derechohabiencia de Oaxaca mediante la operación continua del Hospital Regional, la atención permanente a sus necesidades y el impulso de inversiones históricas en infraestructura médica, que tendrán un impacto positivo y de largo plazo en la entidad.