Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presentó los avances del organismo en materia de infraestructura hospitalaria y abasto de medicamentos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó también la relevancia de la estrategia de Trato Digno, orientada a garantizar atención humana y respetuosa para las y los 13.9 millones de derechohabientes.

Avances en infraestructura del ISSSTE en Oaxaca

En presencia del secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, Martí Batres destacó la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Asunción Nochixtlán”, en Oaxaca, en la que se invirtieron 19.9 millones de pesos y que beneficiará a más de 5 mil 800 derechohabientes.

La clínica, que inició operaciones el 27 de octubre, cuenta con sala de curaciones, almacén, sala de espera, farmacia y cinco consultorios: dos de medicina familiar, uno de odontología, nutrición y psicología.

Martí Batres destaca avances del ISSSTE en infraestructura y abasto de medicamentos. (Cortesía )

El titular del ISSSTE también informó sobre los avances en la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Oaxaca, que atenderá a 1.7 millones de derechohabientes.

La obra, que inició el 8 de agosto, se encuentra en fase de cimentación profunda, con la colocación de pilotes de 20 metros de profundidad, acero de refuerzo y concreto de alta resistencia.

Con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, este hospital de tercer nivel contará con 250 camas censables, 44 consultorios y 36 especialidades, además de laboratorio, banco de sangre, Clínica del Sueño y servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía, medicina nuclear y resonancia magnética.

Martí Batres informa sobre abasto de medicamentos del ISSSTE

El director general señaló que el Instituto fortalece el abasto de medicamentos con apoyo de la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Distribución (CENADI), administrado por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Actualmente, el CENADI almacena 47 millones 168 mil piezas de medicamentos, distribuidas en cerca de 786 unidades del ISSSTE en el país, lo que representa un 97% de abasto en farmacias y almacenes.

Cada mes se reciben en promedio 17 millones de piezas, que se renuevan de forma continua en las 35 mil posiciones de almacenamiento, con 38 cortinas de recibo y embarque, además de seis antecámaras para red fría.

Finalmente, Martí Batres subrayó que el ISSSTE busca ofrecer una atención más cercana y humana mediante la estrategia de Trato Digno.

Como ejemplo, mencionó al titular de la Clínica Hospital de Huejutla, Hidalgo, Edgar Ramírez Fuentes, quien brinda orientación en náhuatl a las y los pacientes para explicarles los horarios y frecuencia en que deben tomar sus medicamentos.