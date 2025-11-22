Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, visitó la Clínica Hospital “Orizaba” y la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano de Córdoba, con el objetivo de reafirmar su compromiso con la atención a las solicitudes del personal y derechohabientes.

Martí Batres supervisa mejoras en Orizaba

Durante su visita a la Clínica Hospital “Orizaba”, el funcionario supervisó las mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios. Asimismo, reafirmó su compromiso de concluir y habilitar dos quirófanos, incluyendo la conversión del área de tococirugía en un espacio funcional.

Esta unidad recibió 925 mil pesos del programa “La Clínica es Nuestra”, con lo que se adquirieron:

Monitores de paciente

Dopplers fetales

Oxímetros

Aspiradores

Equipamiento especializado

Mantenimiento a la red de drenaje

Asimismo, Batres constató un 95% de abasto de medicamentos, además del incremento de una a tres ambulancias y la implementación de talleres de Trato Digno.

Durante su visita destacó también la renivelación salarial y la ampliación de la jornada laboral a 8 horas para mejorar la atención.

Por su parte, el director del hospital, Rogelio Roberto Guerrero, agradeció la visita y aseguró que la calidad y calidez hacia los usuarios ha mejorado significativamente.

Martí Batres supervisa clínica de Córdoba

El director del ISSSTE también acudió a la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) de Córdoba, donde se habilitó un quirófano como parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta clínica recibió 1.1 millones de pesos para infraestructura y equipamiento como:

Techumbre

Reparación de piezas

Instalación de escaleras

Rehabilitación hídrica

Sustitución de tubería

Equipos médicos

Climatización

En ambas unidades, Martí Batres entregó 158 credenciales permanentes en Orizaba y 68 en Córdoba, facilitando el acceso a servicios para personas adultas mayores sin necesidad de renovar documentos cada dos años.

Con estas estrategias, el ISSSTE reafirma su compromiso de seguir avanzando para garantizar una atención integral en todas sus clínicas, con el objetivo de beneficiar a miles de derechohabientes.