Durante una comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que en el Segundo piso de la Cuarta Transformación se ha priorizado la atención de calidad a las y los derechohabientes.

ISSSTE se reconstruye durante la 4T

Durante su mensaje, Batres destacó que el ISSSTE continúa en proceso de reconstrucción tras décadas de abandono de otros gobiernos.

ISSSTE mejora servicios médicos y laborales durante la Cuarta Transformación (Cortesía)

Asimismo, subrayó que se trabajan en diversos sectores y temas para ofrecer atención oportuna y de calidad como:

Ampliación de infraestructura de salud

Reforzamiento de primer nivel de atención

Nacionalización de servicios

Modernización tecnológica y científica

Mejoras laborales

Abasto de medicamentos

Recuperación de FOVISSSTE y SuperISSSTE

Además, mencionó la implementación de la estrategia Trato Digno y el cuidado responsable de los recursos públicos.

Por otra parte, el funcionario explicó que, en el marco del derecho, se realizan gestiones necesarias para finalizar el contrato de Asociación Público-Privada (APP) con la que la empresa maneja el Hospital General de Tláhuac, con el fin de que el ISSSTE adquiera la unidad.

Finalmente, destacó que la nacionalización de servicios continuará, así como la construcción de nuevas unidades médicas para garantizar atención médica de calidad a las y los derechohabientes.

Con estas estrategias, Martí Batres reafirma su compromiso con la salud de las y los derechohabientes del ISSSTE, ofreciendo atención de calidad y oportuna, de la mano del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.