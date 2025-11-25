Durante su visita a Morelia, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó las acciones que realizará el organismo para contribuir al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este Plan, que vamos a llevar a cabo como Gobierno de la República en Michoacán, tiene muchas aristas y muchos elementos. Al ISSSTE le corresponde realizar varias tareas de este plan, entre otras, principalmente la siguiente: vamos a construir 33 consultorios en 33 distintos municipios” Martí Batres, director general del ISSSTE

ISSSTE fortalece atención en Michoacán

Desde la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Vasco de Quiroga”, funcionario detalló que, con el objetivo de fortalecer la atención médica en Michoacán, se rehabilitarán los cinco quirófanos con los que cuenta la CMF “Vasco de Quiroga”, con el fin de convertirla en una nueva Clínica Hospital.

Martí Batres anuncia estrategias para mejorar la atención médica en Michoacán (Cortesía)

Asimismo, explicó que a lo largo de sus dos pisos se habilitarán camas hospitalarias para aprovechar espacios y mejorar su infraestructura.

“Tiene dos pisos que podrían utilizarse para poner camas hospitalarias y tiene cinco espacios para quirófanos. Vamos a hacer una remodelación para convertir esta Clínica de Medicina Familiar en una Clínica Hospital, aprovechando esos espacios, echando a andar nuevamente los quirófanos y también los pisos para hospitalización” Martí Batres, director general del ISSSTE

Martí Batres afirmó que se construirá una nueva Clínica Hospital en Cherán; además, dio a conocer la remodelación de unidades médicas en diversos municipios de Michoacán para llevar atención de primer nivel, especialidades y quirófanos.

Por otra parte, el ISSSTE aplicará vacunas contra la Influenza, Tétanos, Covid 19 y Hepatitis B en todas las unidades de salud; asimismo, se hará la entrega de credenciales con vigencia permanente de derechos a personas jubiladas y pensionadas.

Finalmente, Martí Batres señaló la instalación de módulos del organismo en las Ferias del Bienestar para acercar los servicios a la población.