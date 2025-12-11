El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, informó que las obras de mantenimiento en el Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca continúan.

Esto luego de que se vieran parcialmente afectadas por la ocupación de algunas áreas por parte de un grupo con demandas de carácter político.

Mejoras en el HR “Presidente Benito Juárez” beneficiarán a 436 mil personas

Tras atender la situación y llevar a cabo mesas de diálogo, se restableció el acceso al hospital para continuar con los trabajos programados, en beneficio de la derechohabiencia y del fortalecimiento de los servicios de salud en la entidad.

Las mejoras en el área de hemodiálisis y en otras zonas del hospital beneficiarán a más de 436 mil derechohabientes.

En la sala de hemodiálisis se realiza el cambio de acabados en pisos, resane de muros y aplicación de pintura antibacterial, acciones orientadas a reforzar la seguridad de las y los pacientes que reciben este tratamiento.

El ISSSTE destacó que la atención en hemodiálisis está garantizada, ya que todas las sesiones se encuentran programadas y la remodelación ha permitido mantener el servicio activo.

De manera paralela, se han ejecutado 36 acciones de mantenimiento en áreas como consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio, rayos X, farmacia, almacén, archivo, trabajo social, auditorio y banco de sangre. Entre los trabajos realizados destacan:

Impermeabilización

Albañilería

Cancelaría

Aplicación de pintura

Trabajos de plomería

Instalación de luminarias

Colocación de contactos eléctricos

Instalación de tablaroca

Las supervisiones continúan mediante recorridos para identificar necesidades y realizar las reparaciones necesarias, con el fin de asegurar un servicio adecuado para las y los usuarios.

ISSSTE avanza en mejoras del Hospital Regional de Oaxaca luego del bloqueo. (Cortesía )

ISSSTE avanza en obras para garantizar atención digna a la derechohabiencia en Oaxaca

El ISSSTE reiteró que no se justifica ningún acto de desinformación que busque afectar a la población o alterar la operación del hospital por intereses ajenos al servicio público.

Además, recordó que esta administración ha destinado una inversión histórica para fortalecer los servicios médicos de más de 1 millón 700 mil derechohabientes en Oaxaca.

Entre las obras más relevantes se encuentran la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en San Lorenzo Cacaotepec, la apertura de la Unidad de Medicina Familiar “Asunción Nochixtlán”, así como la remodelación de las UMF de Huautla de Jiménez, Guelatao y San Pedro Tapanatepec.