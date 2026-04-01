Hoy martes 31 de marzo se reportó un fuerte incendio en las instalaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) ubicada en el municipio de Salina Cruz, en Oaxaca.

Las llamas dentro de las instalaciones petroleras habrían provocado una larga columna de humo negro, misma que fue visible por habitantes de Salina Cruz a varios kilómetros de distancia.

Tras lo sucedido, Pemex no dio información sobre el incidente, hasta que Protección Civil de Salina Cruz manifestó que no existió incendio, sino que la columna de humo provino de una situación operacional en la planta.

Protección Civil y gobierno de Oaxaca niegan emergencia en refinería de Pemex en Salina Cruz

La tarde de hoy martes 31 de marzo, habitantes de Salina Cruz habían informado acerca de un presunto incendio en las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.

Los primeros reportes indicaron que el incendio se originó luego de una presunta falla en la Planta Catalítica, la cual derivó en una explosión.

Sin embargo, a través de un comunicado, Protección Civil de Salina Cruz rechazó esta versión, asegurando que habían entablado comunicación con personal de la planta.

Según su información, el humo visible a varios kilómetros de distancia correspondió a una situación operacional en la refinería de Pemex en Salina Cruz, por lo que no existió emergencia.

Dicha actividad controlada provocó que se activaran los quemadores de piso, generando a su vez la intensa columna de humo que fue visible por residentes locales de Salina Curz, Oaxaca.

Ante estos hechos, Protección Civil municipal llamó a mantener la calma, asegurando que todo se encuentra bajo control por parte de personal de Pemex.

Protección Civil descartó incendio en refinería de Pemex en Salina Cruz; aseguran fue una situación operacional (Protección Civil Salina Cruz)

El gobierno de Oaxaca también se pronunció sobre el incidente en la refinería de Pemex, negando cualquier situación de emergencia que pusiera en riesgo a la zona.

Asimismo, reiteró que el reporte de incendio se trató —en realidad— de un ajuste operativo derivado de una variación técnica.