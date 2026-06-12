Isidro César Figueroa Jiménez, presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado la madrugada del jueves 11 de junio de 2026 en la Sierra Sur.

El edil por Morena resultó herido de bala en el brazo izquierdo, mientras que un trabajador del ayuntamiento también quedó lesionado.

Ambos fueron trasladados a un hospital y se reportan estables y fuera de peligro.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad y la fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes.

¿Quién es Isidro César Figueroa Jiménez? Alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz

Isidro César Figueroa Jiménez es edil del estado de Oaxaca y encabeza el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz desde el año 2025.

Fue electo tras ser candidato de Morena.

Isidro César Figueroa Jiménez, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz (Gob de Miahuatlán / FB)

¿Qué edad tiene Isidro César Figueroa Jiménez?

Se desconoce la edad exacta de Isidro César Figueroa Jiménez, aunque de acuerdo con sus redes sociales tendría más de 40 años.

¿Quién es la esposa de Isidro César Figueroa Jiménez?

Isidro César Figueroa Jiménez se encuentra casado con Mode Cruz Martínez, Presidenta Honoraria del DIF Municipal.

César Figueroa Jiménez y su esposa, Mode Cruz Martínez (Gob de Miahuatlán / FB)

¿Qué signo zodiacal es Isidro César Figueroa Jiménez?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento de Isidro César Figueroa Jiménez, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Isidro César Figueroa Jiménez?

Isidro César Figueroa Jiménez mantiene su información personal privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

Isidro César Figueroa Jiménez, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz (Gob de Miahuatlán / FB)

¿Qué estudió Isidro César Figueroa Jiménez?

Isidro César Figueroa Jiménez cuenta con estudios de Ingeniería.

¿En qué ha trabajado Isidro César Figueroa Jiménez?

Isidro César Figueroa Jiménez se desempeñó principalmente en el sector privado, para luego incorporarse como Coordinador Municipal de los Comités de Defensa de la 4T en Miahuatlán.

Isidro César Figueroa Jiménez, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, sufre atentado

Autoridades de Oaxaca confirmaron que el jueves 11 de junio de 2026, Isidro César Figueroa Jiménez fue víctima de un ataque armado.

El incidente ocurrió en la Sierra Sur, provocando una movilización inmediata de los cuerpos de seguridad para atender a los afectados.

Según indicó la información, Isidro César Figueroa Jiménez resultó con un balazo en el brazo izquierdo, así como un trabajador del ayuntamiento que quedó herido.

Afortunadamente, los reportes médicos señalan que el alcalde y su colaborador se encuentran en condición estable y fuera de peligro tras ser ingresados a un hospital.

Tanto el Gabinete de Seguridad como la fiscalía de Oaxaca señalaron que ya realizan las indagatorias correspondientes, para determinar los motivos del accidente y detener a los responsables.