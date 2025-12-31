Jazmín García de 25 años fue víctima de feminicidio en la CDMX y ahora que su familia y amigos se despiden de ella, exigen justicia a las autoridades.

Jazmín García de Jesús fue víctima de feminicidio en CDMX frente a sus hijos; familiares y amigos exigen justicia

Jazmín García de 25 años de edad y con dos hijos, era policía auxiliar en el Hospital Enrique Cabrera en CDMX, sin embargo fue víctima de feminicidio el pasado 15 de diciembre por Andrés “N”, su pareja, fue quien reportó su desaparición a su familia.

De acuerdo a los hechos, Andrés “N” dijo que Jazmín había ido a trabajar y no regresó; durante 12 días estuvo desaparecida mientras sus amigos, familiares y autoridades la buscaban pero el sábado 27 de diciembre, su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de su domicilio por elementos caninos.

Jazmín García, policía de CDMX víctima de feminicidio (N+ )

Ahora sus amigos y familiares que despidieron a Jazmín García entre porras y aplausos, también exigen justicia pues aseguran que su pareja, José Andrés “N” fue el responsable y a quien ahora quieren dejar en libertad.

Se sabe que él también fue policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y quien se encuentra en el Reclusorio Norte; se espera que este viernes 2 de enero se defina su situación jurídica.