Como parte de los materiales especiales del Cuarto Informe de Gobierno de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes preparó un videojuego dirigido a niñas y niños, con el objetivo de que conozcan el estado de una manera diferente y divertida.

La propuesta permite a las y los jugadores crear su propio avatar, recorrer distintos espacios y superar retos mientras descubren algunas de las acciones desarrolladas para este sector de la población.

Tere Jiménez lanza videojuego gratuito para niñas y niños. (cortesía)

Videojuego gratuito para celular, tablet y computadora

El videojuego puede utilizarse de manera gratuita y está disponible para jugar desde celular, tablet o computadora, por lo que las niñas y los niños pueden acceder a la experiencia desde distintos dispositivos.

A través de los recorridos y desafíos, el juego busca presentar de forma interactiva información relacionada con las acciones pensadas para niñas y niños en Aguascalientes.

La iniciativa forma parte de los materiales especiales preparados con motivo del Cuarto Informe de Gobierno y utiliza una experiencia de videojuego para acercar estos contenidos al público infantil.