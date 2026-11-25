En el Senado de la República se realizó la conferencia magistral “Brasil: renace la esperanza”, convocada por el senador Antonino Morales Toledo, con la participación de Fernando Morais, periodista y biógrafo de Luiz Inácio Lula da Silva; Edson Barbosa, sociólogo y experto en marketing político; y Sued Oliveira, estratega en comunicación política, quienes formaron parte de la reciente campaña del presidente brasileño.

El encuentro abordó cómo una sociedad vuelve a creer en un proyecto y qué aprendizajes comparten México y Brasil. En este espacio, Morales Toledo afirmó que ambos países viven un momento de gobiernos que colocan al pueblo en el centro.

Asimismo, sostuvo que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva representan, al frente de dos proyectos sociales, populares y transformadores, un faro para América Latina frente a los embates de la extrema derecha, que amenaza con propuestas autoritarias, clasistas y racistas.

Tienen mucho que enseñar a los mexicanos sobre la organización, comunicación y fuerza de un pueblo que decidió su rumbo. Antonino Morales Toledo, senador de la República

Claves de la campaña de Lula da Silva y el papel de las mujeres

Durante su intervención, el periodista Fernando Morais relató la historia del obrero del Nordeste brasileño que, obligado por la pobreza, migró a São Paulo, encabezó un movimiento social y llegó a la Presidencia de Brasil, recordando que fue encarcelado, que nunca se rindió y que supo comunicarse con las mayorías. De esa trayectoria, señaló el senador, se desprende la idea de que la esperanza se construye con memoria y con la gente.

Por su parte, el sociólogo, Edson Barbosa, quien estuvo dentro del cuarto de estrategia de la campaña, explicó cómo se remontó una elección que se perdió en primera vuelta. Subrayó que la victoria se construyó en la conversación con cada familia trabajadora, con decisiones rápidas y un mensaje claro que hiciera sentir a la gente que el proyecto le pertenecía, planteando que una campaña se gana cuando la comunicación escucha primero y habla con claridad después.

En tanto, el estratega Sued Oliveira abordó la conversación que Lula da Silva construyó con las mujeres de Brasil, factor decisivo en el resultado electoral. Explicó que esa comunicación resultó creíble porque partió de la vida cotidiana de las familias, donde las mujeres sostienen la casa, organizan la comunidad y deciden.

Nueva Constitución de Oaxaca e interculturalidad

La intervención de Oliveira dialogó con la realidad de Oaxaca, entidad donde la nueva Constitución contempla la participación efectiva de mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad.

Sobre la nueva Carta Magna oaxaqueña, presentada por el gobernador Salomón Jara, el senador Antonino Morales Toledo explicó que su eje central es la interculturalidad: garantizar que cada persona ejerza sus derechos con su lengua, su comunidad y su forma de entender el mundo.

En la ronda de preguntas de la conferencia magistral participaron la senadora Reyna Celeste, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara; la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz y el diputado de Oaxaca Carmelo Cruz Mendoza, quienes celebraron el triunfo de Lula ante el avance de la derecha.

El senador Morales Toledo agradeció a los especialistas brasileños y sostuvo que la conversación entre México y Brasil debe seguir creciendo para fortalecer la organización popular, la participación de las mujeres y las constituciones construidas desde los pueblos.