El senador oaxaqueño Antonino Morales Toledo respaldó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la cumbre de APEC 2026 y destacó los acuerdos de cooperación internacional alcanzados durante su gira, así como las oportunidades que estos pueden representar para México y sus regiones.

El legislador, quien preside la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, consideró que los encuentros permitieron proyectar a México como un país abierto al diálogo y con interés en fortalecer sus relaciones económicas y diplomáticas con Asia-Pacífico.

Antonino Morales destaca acuerdos de México con países de Asia-Pacífico

Morales Toledo señaló que los entendimientos en materia de medio ambiente, energía, ciencia, cooperación internacional, salud y turismo representan una agenda de trabajo que puede traducirse en beneficios para el país.

También destacó los encuentros bilaterales de Claudia Sheinbaum con representantes de China, Vietnam, Australia, Canadá y Estados Unidos, además de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). A su consideración, estos diálogos reafirmaron el interés de México por mantener un comercio abierto y relaciones de cooperación equilibradas.

El senador sostuvo que los acuerdos deben generar beneficios concretos para las distintas regiones, particularmente para el Istmo de Tehuantepec, donde el Corredor Interoceánico requiere certidumbre, inversión y vínculos con socios internacionales.

Explicó que estos principios del humanismo mexicano permiten construir relaciones sin subordinación y con beneficios mutuos. Añadió que la participación de México en APEC 2026 mostró que es posible dialogar con distintos países y defender los intereses nacionales sin recurrir a la confrontación.

Antonino Morales respalda llamado de Sheinbaum a fortalecer la cooperación internacional

El senador respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a los líderes mundiales para recuperar la cooperación internacional a partir del respeto a la soberanía, la igualdad entre pares y la prosperidad compartida.

Morales Toledo sostuvo que estos principios son necesarios para construir acuerdos duraderos y colocar el bienestar de los pueblos en el centro de las decisiones globales. Señaló que el respeto a la soberanía genera confianza, la igualdad entre países permite establecer relaciones equilibradas y la prosperidad compartida contribuye a la estabilidad.

Finalmente, afirmó que el Senado acompañará a la presidenta Sheinbaum en los acuerdos y acciones que contribuyan al desarrollo de México.