El senador por Oaxaca, Antonino Morales dio la bienvenida al turismo nacional e internacional para celebrar el Día de Muertos en la entidad, con la “Fiesta Más Viva de Todas”, una temporada que afirmó, la calidez y generosidad del pueblo oaxaqueño se comparten en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

El legislador invitó a las familias y visitantes a disfrutar de una celebración que reúne identidad y tradición, aseguró que existe un entorno favorable para recibir a quienes visiten Oaxaca.

Antonino Morales destaca acciones de seguridad en Oaxaca

El senador Antonino Morales señaló que el gobernador Salomón Jara impulsa una estrategia para fortalecer la seguridad en Oaxaca, atender la comisión de delitos y combatir las causas estructurales de violencia, bajo los principios de “abajo hacia arriba” y “cero impunidad”.

Aseguró que este enfoque ha contribuido a una disminución en los indicadores de percepción de inseguridad reportados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que, de acuerdo con su declaración, alcanzaron niveles no vistos desde el inicio de la medición.

El senador Antonino Morales también destacó que, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad federal, se ha logrado detener a importantes generadores de violencia en la entidad.

Oaxaca está en paz, Oaxaca está segura y está lista para recibir con los brazos abiertos a todas y todos. Antonino Morales, senador

Actividades del Día de Muertos en Oaxaca

Como parte de la celebración del Día de Muertos en Oaxaca, el senador Antonino Morales invitó a consultar la agenda de Sectur Oaxaca, que contempla actividades culturales y tradicionales en distintos puntos del estado.

Entre las actividades del Día de Muertos Oaxaca mencionadas se encuentran el concurso de fachadas del Centro Histórico, el tapete de arena en San Matías Jalatlaco, el circuito “Flores que Guían el Alma” y la Feria del Atole “Entre Maíz y Tradición”.

La programación también incluye la Verbena Xandú, la Gran Comparsa del Día de Muertos, la puesta en escena “La Catrina” y el Festival Xandú en Bahías de Huatulco.