En el marco del bicentenario del natalicio de Margarita Maza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la nombró primera Embajadora Histórica de México en reconocimiento a su legado y papel durante uno de los momentos más complejos de la historia nacional.

Este domingo 29 de marzo de 2026, desde el Museo Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, la mandataria encabezó la ceremonia conmemorativa por los 200 años del nacimiento de Margarita Maza.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó la relevancia histórica de quien fuera esposa del expresidente Benito Juárez y su papel en la defensa del país durante la intervención extranjera del siglo XIX.

“Margarita, primera Embajadora Histórica de México; como la primera mujer presidenta, te nombro y con ello enaltecemos tu legado, que resuena con más fuerza que nunca. Con admiración infinita te rendimos tributo y ofrecemos un reconocimiento que no conoce el paso del tiempo (…) hoy, al recordarte, Margarita, también honramos a todas las mujeres, porque en la lucha cotidiana y extraordinaria de ellas, en la lucha cotidiana y extraordinaria de las mujeres mexicanas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta añadió que recordar su historia también significa honrar la lucha cotidiana de las mujeres mexicanas, cuyo papel ha sido fundamental en la construcción del país.

Sheinbaum: rescatar la historia permite reconocer la dignidad de las mujeres

En su discurso, Claudia Sheinbaum señaló que rescatar la historia de México permite reconocer trayectorias y nombrar con dignidad a las mujeres que participaron en momentos decisivos del país.

Subrayó que este tipo de actos representan un ejercicio de justicia histórica y de visibilización, al reconocer la participación femenina en procesos políticos y sociales que marcaron el rumbo de México.

Durante la ceremonia también se recordó la trayectoria de Margarita Maza en una etapa en la que México enfrentaba la intervención extranjera durante el gobierno de Benito Juárez.

Claudia Sheinbaum nombra a Margarita Maza Embajadora Histórica de México (Yazmín Betancourt)

Sheinbaum destaca el papel de Margarita Maza durante la invasión extranjera en México

Sheinbaum destacó que, durante la invasión extranjera entre 1864 y 1867, Margarita Maza desempeñó un papel clave desde el extranjero.

Desde Nueva York, en Estados Unidos, organizó una red de apoyo que permitió reunir recursos y respaldo político para la causa republicana.

“Tejió una red de apoyo que movilizó conciencias y recursos. Bazares, encuentros culturales y actos públicos se transformaron en trincheras de resistencia donde cada gesto solidario se convertía en esperanza para quienes combatían en suelo mexicano” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la ceremonia, la presidenta Sheinbaum contó con la compañía de:

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

Funcionarios que junto con la presidenta Sheinbaum montaron guardia de honor en la tumba de Margarita Maza y del presidente Benito Juárez García.

Además, develaron una placa conmemorativa al nacimiento de la primera Embajadora Histórica de México, Margarita Maza Parada.